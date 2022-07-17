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Siyaset İsveç’te CHP gibi bir muhalefet, Ersan Şen gibi hukukçu olsaydı!
Siyaset

İsveç’te CHP gibi bir muhalefet, Ersan Şen gibi hukukçu olsaydı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İsveç’te CHP gibi bir muhalefet, Ersan Şen gibi hukukçu olsaydı!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:53:00 -
İsveç’te CHP gibi bir muhalefet, Ersan Şen gibi hukukçu olsaydı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsveç'te muhalefetin ülke lehine hareket ettiğini vurgulayarak, bizdeki memleket muhalifi CHP gibi bir yapılanma olmadığını söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği prosedürüne Türkiye rest çekti..

İktidarda 6’lı ittifak olsaydı, emin olabilirsiniz ki, İsveç ve Finlandiya’nın önünde, şimdi böyle bir sorun yoktu..

Hiçbir itiraz ile karşılaşmaksızın, direkt NATO üyesi olacaklardı..

Hem PKK’ya destek çıkacaklar..

Hem de Türkiye’nin de üye olduğu NATO’da, “Üye devletlerden birisine yapılan askeri saldırı, hepsine yapılmış sayılır” maddesine kıs kıs gülerek imza atacaklardı..

Türkiye “Olmaz” dedi..

NATO’ya yeni üyelerin kabul edilmesi, mevcut üyelerin ittifak ile aldığı karar sonucu olabileceğine göre..

“PKK ve FETÖ’ye verdiğiniz desteği sonlandırmadığınız müddetçe, hiç zahmet etmeyin, biz bu üyeliğe karşı çıkacağız” dedi..

Çakma ülkücü Meral için, HDP üzerinden PKK yandaşlığı yaptığını hatırlattığımızda, birileri “Ayıp ediyorsunuz. Meral Akşener’in PKK ile ne işi olabilir” diyorlar..

Meral hanımın, PKK ile işi olmamasından, biz de sevinç duyarız..

Peki gerçek öyle mi?

PKK ve FETÖ’ye destekleri sebebi ile İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı çıkan Tayyip Erdoğan’a, çakma ülkücü Meral, “Eğer amacın tansiyonu yükseltip para pazarlığına oturmak ve elini yüksekten açmaksa; orada sana dur demek boynumuzun borcudur” diyorsa, diyebiliyorsa, biz bunu nasıl tanımlayacağız?

Olayın bu boyutunu da bir kenara bırakıp, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki sözleşmeye geçelim..

Sözleşmede neler vardı?

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Yorumlar

Hukukun ustunlugu

Hukukun üstünlüğü diye başlar ucuz satılmışlar ahlaksız 1 dolara vatan satan ları gördük yavaş yavaş şekillendi artik para icin bunlar analarını
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