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Aktüel İsveç'te camiye mektupla "tehlikeli madde" gönderildi
Aktüel

İsveç'te camiye mektupla "tehlikeli madde" gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:16:05 -
İsveç'te camiye mektupla "tehlikeli madde" gönderildi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği bildirildi.

İsveç Güney Emniyet Müdürü Kim Hild, resmi haber ajansı TT'ye, camiye gönderilen mektubun içinde tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, "Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor." ifadesini kullandı.

Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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