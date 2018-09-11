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İsveçli Sebastian Larsson'dan itiraf! 'Son bölümde...'

İsveç forması giyen Larsson, A Milli Takımımızın 3-2 kazandığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 08:04
İsveçli Sebastian Larsson'dan itiraf! 'Son bölümde...'

Sebastian Larsson, 2-0'den 3-2 yenilgi almalarını büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

İşte Sebastian Larsson'un maç sonundaki açıklamaları...

''2-0 üstünlüğü yakalamak yeterli değil. İyi bir oyun oynamadık. En büyük hayal kırıklığı yaşadığım konu, maç sonunda saçma bir oyun oynadık. Oyuna girmelerine izin verdik. Bunu uzun zamandır yapmıyorduk. Maçı böyle kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Dünyaya geri döndük. Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkarmamız, maçları kazanacağımız anlamına gelmiyor.''

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:04
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