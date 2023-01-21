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Gündem İsveçli alçak büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Gündem

İsveçli alçak büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 17:08:00 - 2023-01-21 17:08:33

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.

Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.

Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.

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