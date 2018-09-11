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İsveç manşeti: Türkler bizi çukura gömdü

A Milli Takım'ın dün 2-0'dan dönerek İsveç'i 3-2 yendiği maç sonrası İsveç basını kendi futbolcularını eleştirirken milli futbolcularımıza övgüler yağdırdı.

11 Eylül 2018 Salı 08:52
İsveç manşeti: Türkler bizi çukura gömdü

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi bu ülke basınında geniş yankı buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'in "Gecenin çöküşü" başlığıyla yayımladığı haberde, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında İsveç'in Türkiye karşısında çok değerli 3 puan kaybettiği belirtildi.

Müsabakanın 88. dakikasına kadar İsveç'in 2-1 önde olduğu hatırlatılan haberde, bu dakikadan sonra Türkiye'nin 2 gol bularak deplasmanda altın değerinde 3 puan aldığı vurgulandı.

 TÜRKLER BİZİ ÇUKURUN DİBİNE İTTİ

Gazetenin baş spor yazarı Simon Bank, "Türkiye İsveç'i çukurun dibine itti" başlıklı yazısında, "(Teknik direktör) Janne Andersson'un İsveç'i dünyanın en iyi 8 takımından biri yapması için 2 yılı var. Türkiye 2 dakikada İsveç'i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç'te soğuk şimdiden başladı." yorumunu yaptı.

İsveç devlet televizyonu SVT ise "İsveç Türkiye karşısında çöktü" başlığını kullandı.

 TÜRKLER 1. DAKİKADAN İTİBAREN ÇOK İSTEDİ

Haberde, "İsveç, Claesson'un rüya golüyle 2-0 öne geçti, sonra kabus başladı. Emre Akbaba attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu." değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, teknik direktör Janne Andersson'un, "Türkiye'nin 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladığı maçta istediğini aldığı" yorumu izleyicilere aktarıldı.

İsveç devlet radyosu SR'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Uluslar Ligi'nde ağır kayıp" başlığı atıldı. Haberde, sahaya takım kaptanı olarak çıkan İsveçli oyuncu Sebastian Larsson'un, "Çok büyük hayal kırklığı içindeyiz. Son dakikalarda nasıl 2 gol yedik. Hatalarımızı masaya yatırıp ders almamız gerekir." ifadeleri de okuyucularla paylaşıldı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:52
  1. Millilerin zaferi İsveç basınında
  2. türkiye isveç maçı

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