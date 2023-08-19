İsveç, Kur’an yakma eylemlerine karşı kanun değişikliğine gidiyor

İsveç hükümeti, polisin Kur’an yakma eylemlerine izin vermemesinin önünü açmak için Kamu Düzeni Yasası’nda değişikliğe gidiyor.

İsveç’te bu tür alçakça eylemler sözde ifade özgürlüğü kapsamında yasalarla korunuyor. Ancak son olaylar sonrası hükümet bu tür eylemlerin önüne geçmek için bu yasayı değiştirmeyi değerlendiriyor. İsveç bu eylemler karşısında El Kaide kaynaklı saldırılardan çekiniyor.

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Adalet Bakanı Gunnar Strommer bugünkü açıklamasında polisin Kur’an yakma eylemlerine izin vermemesi için bir komisyon atamayı düşündüklerini söyledi.

İsveç'te yasa değişikliğine gidilmesi halinde, Kur'an yakma eylemlerine karşı polise başka bir yer gösterme ya da protestoyu dağıtma yetkisi verilecek.

İSVEÇ'TE SİYASİ PARTİLER YASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN RAHATSIZ

Öte yandan; komisyon atama ve yasa değişikliği İsveç’teki siyasi partilerde rahatsızlığa yol açtı. Hükümete destek veren göç karşıtı İsveçli Demokratlar buna şiddetle karşı çıkıyor.

İsveçli Demokratlar Partisi Başkanı Jimmie Akesson bunu baskılara boyun eğmek olarak değerlendiriyor.