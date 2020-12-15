İsveç dijital paraya geçmeye hazırlanıyor
İsveç hükümeti, ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmek için düğmeye bastı.
İsveç hükümeti, ulusal para birimi olan kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için ilk adımı attı.
İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, söz konusu projenin 2022'de hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.
İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkedeki kağıt para kullanımı son zamanlarda ciddi bir şekilde azalıyor.
Ülkedeki her 10 ödemeden sadece 1'i nakit olarak yapılıyor.