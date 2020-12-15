  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İsveç dijital paraya geçmeye hazırlanıyor
Ekonomi

İsveç dijital paraya geçmeye hazırlanıyor

İsveç hükümeti, ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmek için düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:36:00 -
İsveç dijital paraya geçmeye hazırlanıyor

İsveç hükümeti, ulusal para birimi olan kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için ilk adımı attı.

İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, söz konusu projenin 2022'de hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkedeki kağıt para kullanımı son zamanlarda ciddi bir şekilde azalıyor.

Ülkedeki her 10 ödemeden sadece 1'i nakit olarak yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay