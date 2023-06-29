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Gündem İsveç Büyükelçilik binasına baskın! Bayraklar indirildi, çalışanlar kaçtı
Gündem

İsveç Büyükelçilik binasına baskın! Bayraklar indirildi, çalışanlar kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 21:58:00 - 2023-06-29 21:59:46

İsveç'te yüce Kur'an'ın yakılmasına tepki gösteren Iraklılar başkent Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını bastı.

Iraklı Müslümanlar, binadaki İsveç bayraklarını indirdi.

Binada görevli İsveçliler kendilerini kaçarak kurtardı.

Ne olmuştu?

İsveç vatandaşı Salwan Momika, Stockholm Camii önünde polis koruması eşliğinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Kur'an- Kerim'i yakan hadsize izin veren İsveç polisi, Momika'yı durdurmak isteyen 2 Müslüman vatandaşı ise gözaltına aldı.


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