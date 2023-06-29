İsveç Büyükelçilik binasına baskın! Bayraklar indirildi, çalışanlar kaçtı
İsveç'te yüce Kur'an'ın yakılmasına tepki gösteren Iraklılar başkent Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını bastı.
Iraklı Müslümanlar, binadaki İsveç bayraklarını indirdi.
Binada görevli İsveçliler kendilerini kaçarak kurtardı.
Ne olmuştu?
İsveç vatandaşı Salwan Momika, Stockholm Camii önünde polis koruması eşliğinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
Kur'an- Kerim'i yakan hadsize izin veren İsveç polisi, Momika'yı durdurmak isteyen 2 Müslüman vatandaşı ise gözaltına aldı.