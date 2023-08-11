İsveç Büyükelçiliği’ne molotof!
Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara göz yuman İsveç’in Beyrut Büyükelçiliği önüne, dün akşam kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı.
Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara göz yuman İsveç’in Beyrut Büyükelçiliği önüne, dün akşam kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı.
Büyükelçilikten bir diplomatik kaynak, isminin açıklanmaması kaydıyla yaptığı açıklamada, “Dün akşam (Çarşamba) büyükelçiliğimizin önüne molotof kokteyli atıldığını teyit ediyoruz. Fail kaçmayı başardı” dedi. İsveç Büyükelçiliği Beyrut’un merkezinde yer alıyor.
Güvenlik güçleri, Stockholm’de tekrarlanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından, "karşı saldırı" korkusuyla geçen ay sıkı güvenlik önlemler aldı. İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından AFP’ye yapılan açıklamada, büyükelçilik personelinin iyi olduğunu ve sürekli temas halinde olunduğu ifade edildi.