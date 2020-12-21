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Ekonomi İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor
Ekonomi

İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor

Başvurular, 29 Aralık 2020'de saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:29:01 -
İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) personel alımı için başvurular devam ediyor.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajans'a, 9 uzman, 3 destek personeli, 1 iç denetçi ve 1 hukuk müşaviri olmak üzere 14 personel alımı yapılacak.

Başvurular, 29 Aralık 2020'de saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İSTKA sınav başvuru bağlantısından gerçekleştirilebilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Ocak 2021'de Ajans'ın web sitesinde ilan edilecek.

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