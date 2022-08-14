İstimalet nedir, istimalet politikası nedir? İstimalet politikası ilk hangi Osmanlı Padişah döneminde oldu

İstimalet politikası deyimi günlük yaşamda pek rast gelinen bir kavram değildir. Fakat istimalet politikasına televizyonlarda, gazetelerde, kitap ve dergilerde rastlamak olanaklıdır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile beraber değişik sosyal mecralarda da istimalet politikasına denk gelmek mümkün olabilmektedir. Bu durum, insanların istimalet politikasının neyi ifade ettiğini, ne anlama geldiğini merak etmelerine sebep olmaktadır. İşte sizler için istimalet politikası kavramı hakkında bilgileri derledik.

İstimalet Ne Demek? İstimalet Politikası

İstimalet kelimesi anlam bakımından gönül alma şeklinde ifade edilmektedir. İstimalet kelimesi hoşgörülü davranma olarak da kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Osmanlı döneminde insanların istimalet içerisinde yaşamaları istenmektedir. Bu nedenle istimalet politikası hazırlanarak işleme koyulmuştur.

Osmanlı döneminde geçen kelimeler arasında istimalet, hoşgörülü davranma politikası olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı hoşgörü politikası olarak çevrilmektedir. Gönül alma olarak da yorumlanmaktadır. Osmanlı döneminde yaşayan kişilerin diğer insanlara karşı uyguladıkları politikalardan biridir. İnsanlar refah içerisinde yaşaması için geliştirilmiş politikalardan biridir. Özellikle gayrimüslimlere karşı iyi niyetli yaklaşma politikası olarak da bilinmektedir.

TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İstimalet kelimesinin TDK sözlük anlamı ise hoşgörü ve gönül alma şeklinde karşılık bulmaktadır. Çok fazla kişinin bildiği bu kelime günümüzde de hoşgörülü olma şeklinde yorumlanmaktadır. İnsanların refah ve mutluluk içerisinde yaşamalarını varsayan politikalardan biridir. Osmanlı döneminde en sık geçen kelimeler arasında da yer alır.

İstimalet politikası ilk hangi Osmanlı padişah

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de alınan toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak amacıyla uyguladığı stratejidir. Politikayı ilk olarak uygulayan padişahın Orhan Bey olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti, bu politikayı uzun yıllar boyunca devam ettirmiştir.

İstimalet politikası kimler tarafından uygulanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde uygulanan İstimalet politikası, Trakya ve Balkan fetihlerinden sıklıkla başvurulan yöntemlerdir. Osmanlı Devleti'nin İstimalet politikasının Selçuklulardan aldığı bilinmektedir.

Osmanlı Devleti'nde İstimalet Politikasının Amaçları Nelerdir?

Halkın çıkarlarını gözetme ve insanların uyum içerisinde olması amaçlanmıştır. İstimalet politikası gayrimüslimlerin de halk içerisinde rahat bir yaşam sürmeleri için hazırlanmıştır. Böylelikle halk iç içe ve kaynaşarak bir yaşam sürmektedir.

İstimalet Politikası Kimlere Uygulanmaktadır?

İstimalet politikası Osmanlı döneminde yaşayan gayrimüslimlere karşı uygulanan politikalardan biridir. Halkın bu insanlara karşı hoşgörülü davranması için geliştirilmiş uygulamalardan biridir. Müslüman olmayan kişilere karşı da duyulması gereken hoşgörü olarak nitelendirilen Osmanlı dönemi politikalarından birisi şeklinde bilinmektedir.

Osmanlı'ya istimalet politikasının sağladığı faydaları ve sonuçları ise aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür:

İstimalet politikası, Osmanlı'nın fetihlerinin sürekliliğini sağlayan unsurlardan birisi olmuştur.

İstimalet politikası sayesinde halk Osmanlı toprakları içinde barış içinde yaşayabilmiştir.

İstimalet politikası sayesinde fethettiği topraklarda halka saygı duyup hoşgörü göstermesi bu toprakları daha rahat bir biçimde yönetmesini sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun hızla toprak kazanarak genişlemesinde izlediği istimalet politikasının çok önemli bir yeri vardır.

Osmanlı'nın özellikle Balkanlardaki gayrimüslim halka yönelik istimalet politikası sayesinde Avrupa ülkelerinin Hıristiyan halkı ileri sürerek müdahil olmasının da önüne geçmiştir.

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