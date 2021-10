“İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi” tanıtıldı

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi’ tanıtım toplantısı,Şehitkamil Kültür Merkezi’ndeyapıldı. Programa, Ak Parti MKYK üyesi Sn. Şamil TAYYAR, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Sn. M. Eyüp ÖZKEÇECİ, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Sn. Nejat KOÇER, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Sn. Latif KARADAĞ, Şehitkamil Belediye Başkanı Sn. Rıdvan FADILOĞLU, Milliyetçi Hareket Partisi Şehitkamil İlçe Başkanı Sn. Akın Erol KINACILAR, Gaziantep Üniversitesi Rektör vekili Sn. Halil İbrahim YAKAR katıldılar. Programda, projenin etkin şekilde yürütülmesi adına geliştirilen ‘TEŞKİLAT 4.0’ isimli mobil uygulamanın da lansmanı yapıldı.

Düzenlenen programa görüntülü bağlanan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitkamil'e zaten böyle bir program yakışır

Sözlerine, “Muhteşem bir çalışma yapmışsınız” diyerek başlayan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Arkadaşlarım detaylarıyla çalışmayı aktardılar. İl ve ilçe başkanı ve emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok detaylı çok güzel bir çalışma. Önümüzdeki günlerde diğer illerimizle paylaşacağımız model bir proje yapmışsınız. Şehitkamil’e zaten böyle bir program yakışır. Yaptığımız bu çalışmayla 2023’te Şehitkamil’de nasıl bir yol haritasının olacağının örneklerini vermiş oldunuz. İşte teşkilatları böyle dinamik kılarsak, böyle hazırlıklı hale getirirsek hem yeni teknolojileri kullanarak hem de akademinin bize verdiği birikimi harekete geçirerek yaparsak evelallah önümüzde hiçbir şey duramaz. Bunun Şehitkamil’den başlamış olmasının da ayrıca çok kıymetli olduğuna inanıyorum.”

Ayrıca Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan KANDEMİR, Ak Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan Projenin detaylarını görüşmek ve üzerine katabilecekleri hususları değerlendirmek üzere Gaziantep ekibini Ankara’ya davet etmesini istedi.”

Değişime uyum sağlama yolunda çalışmalar yapmaktayız

Dijitalleşen dünyada, meydan siyasetinin yerini saha ve sosyal medya siyasetinin almaya başladığını dile getiren AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin değiştiği, dijital çağın tam anlamıyla başladığı, beşeri hafızanın yerini dijital hafızaya bıraktığı bir dönemde olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Özellikle pandemi dönemi, tüm dünyada teknolojinin farkındalığını arttırdığı gibi dijital dönüşümlerin süresini de hızlandırmıştır. Yapay zeka ve veri madenciliği çağımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Dijitalleşen dünya, siyasetin yapılma alanını da değiştirmiş, miting, meydan siyasetinin yerini saha ve sosyal medya siyaseti almaya başlamıştır. AK Parti ailesi olarak bizler Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu değişime uyum sağlama yolunda çalışmalar yapmaktayız. Özellikle üye sayısı bakımından diğer partilerin ulaşamayacakları bir noktada olduğumuz düşünülürse sahadaki gücümüzü sosyal medyaya da taşıma gayreti içindeyiz. AK Parti, Türkiye’yi aydınlık geleceğe taşımak üzere geçmişin karanlığını aydınlatan, millete ve hizmete sevdalı bir demokrasi ve medeniyet hareketidir. AK Parti Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan istikrar ve istikbalin yegane adresidir. Bu duygu ve düşüncelerle yola çıkarak başlattığımız, yoğun gayret gerektiren çalışmalarımızla tamamladığımız ‘İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projemiz, AK Parti’mizin ülkemize kazandırdıklarını, gelecek perspektiflerini, yeni Türkiye vizyonumuzu, halkımıza doğru bir şekilde aktarmasında ciddi bir rol alacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu projede Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde sahada bizlerin temsilcisi olan teşkilat mensuplarımızın bütün kademelerini kapsamlı bir eğitim programı dahilinde donanımlı hale getirmeyi hedefledik ve bu hedefimizi hamdolsun başarıyla tamamladık. Bu projemizin en önemli ayaklarından biri de Türkiye siyasetine katkı sunacağını düşündüğümüz ‘TEŞKİLAT 4.0’ isimli mobil uygulamamızdır. Bu uygulamayla partimizin kurulduğu günden bugüne kadar, ülkemiz ve ilçemiz için yaptığımız hizmetleri, projeleri ve aynı zamanda yeni Türkiye vizyonumuzu halkımıza somut verilerle doğru bir şekilde anlatmak en önemli görevimiz olmalıdır. TEŞKİLAT 4.0, AK Parti üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri, teşkilat görevlileri, aktif görevde olan tüm teşkilat mensuplarımızın kullanacağı bir mobil uygulamadır. Bu uygulamayı şimdiye kadar yapılan diğer çalışmalardan ayrı kılan faktör, teknolojiyi kullanarak AK Parti hükümetlerimiz, Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyelerimiz tarafından gerçekleştirilen projeleri, hizmetleri, devam eden ve planlanan yatırımları somut verileriyle sunmasıdır. İstikrarla İstikbale HEDEF 2023 Vizyon Projesi ile hedefimiz Şehitkamil Teşkilatı olarak güçlü Türkiye’nin kalkınma hikayesinde bir parça olmaktır. AK Parti Şehitkamilİlçe Başkanlığı olarak hazırlamış olduğumuz bu projeyi hizmete sunuyor; ülkemiz, ilçemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu projenin gerçekleşmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, İl Başkanımız Sayın EyupÖzkeçeci’ye, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Arif Özaydın’a ve emekleriyle projemizin gücüne güç katan Şehitkamil İlçe Teşkilatımensuplarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Gerçekten çok güzel emek verildi

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ortaya çok güzel bir eser çıkarıldığını söyledi. AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın şahsında tüm ekibini tebrik eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, hakikaten bu ekibi yürekten kutluyorum. Gerçekten çok güzel emek verildi, ortaya böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Burada da gördüğümüz gibi bir, teşkilatın eğitimi ve bugün gerçekleştireceğimiz sertifika programı, iki, TEŞKİLAT 4.0 uygulaması.Bunlar hazır. Asıl bundan sonra iş bize, ekibimize ve dava arkadaşlarımıza düşüyor. Bu bilgileri vatandaşlarımızla paylaşıp, bu davayı daha nasıl yukarıya çıkarabiliriz,bunun gayreti içerisinde olacağız. Ben bu eğitim süreci içerisinde eğitimini aksatmadan sürekli gelen ve bugün sertifika almaya hak kazananları yürekten kutluyorum. Mehmet Başkan’ın şahsında tüm ekibini yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bu proje ve vizyon inşallah buradan Türkiye'ye yayılacak

Siyasette heyecanın çok önemli olduğunu ancak bir o kadar da kurumsallığın ve vizyonun önemli olduğunu dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Tabi ilk günden bu yana aynı heyecanı hissettiğim için burada bulunmayı çok arzu ettim. Sizin heyecanınıza, sizin vizyonunuza, sizin bu çalışmanıza mutlaka şahitlik etmek adına şuan aranızda bulunmaktayım. Gerçekten Mehmet Başkan, bu proje bize ilk gönderdiğinde ben içeriğine bakar bakmaz kendisini kutladım. Tabi bu projenin içeriği önemli ama her şeyden önemlisi heyecan. Uzun yıllardır bu camianın içerisinde olan bir kardeşiniz olarak siyasette heyecanın ne kadar önemli ne kadar değerli olduğunu bilen bir insanım. Ama heyecandan ziyade bir o kadar önemli şeyde kurumsallık, vizyon, proje üretmek ve kurumsal olmak. Teşkilatlarımızın bu yönde atacakları her adım benim gözüme çarpmıştır, tebrik etmişimdir, takdir etmişimdir.Gerçekten başta İl Başkanlığımız olmak üzere son yıllarda kurumsallıkta çok önemli bir noktaya geldik. Bugün Şehitkamilİlçe Teşkilatı’mızın da yapmış olduğu bu çalışmayla Şehitkamil Teşkilatı’mız, çok önemli bir kurumsal aşamaya geldi. Aslında Şehitkamil dediğimiz zaman her şeyin en iyisi olan bir kavram aklımıza geliyor. Başta Şehitkamil Belediyemiz olmak üzere, yaptığı her işi en iyi en güzel ARGE’si, inovasyonu yerine getirilmiş olarak ve tasarım harikası olarak Şehitkamil Belediyemize de buradan teşekkür ediyorum. İşte oradan Şehitkamil Teşkilatı’mıza geçen bu proje ve vizyon inşallah buradan Türkiye’ye yayılacak” açıklamasını yaptı.

Esas olan şey samimiyettir

Emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, “Gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Bundan dolayı hepinizin eline, yüreğine sağlık diyorum. Belediye Başkanımıza da İlçe Başkanımıza da işbirliklerine ve bu işbirliklerine katkı sağlayan üniversitemiz başta olmak üzere bütün uzmanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işten bir miktar anlayan birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Eğitim kuşkusuz önemli, ancak tek başına yeterli değil.Esas olan şey samimiyettir, içinizdeki o kopan fırtınayı ve duyguyu karşınızdakine anlayabileceği şekilde doğru aktarabilmektir. Bu kendi içimizdeki bir iç yazışma, bir iç haberleşme, bir iç bilgi erişim hattı olmanın ötesinde herkese ulaşılabilecek bir hale getirilebilirse sanırım daha etkili ve iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde değerlendiririz. Ben hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2071 hayaline başladık

Ortaya konan projenin, Türkiye’ye örnek olacağını belirten AK Parti Gaziantep İl Başkanı EyupÖzkeçeçi, “Az önce tanıtım video izledik ve 2071 hayaline başladık. Gerçekten çok güzel bir çalışma, özverili bir çalışma.Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Genel Merkezimizde inşallah bunu tüm Türkiye’deki ilçelere ve yönetimlere örnek olarak gösterecektir. Birlik ve beraberlik her zaman önemlidir. İnşallah bu TEŞKİLAT 4.0 çalışması, Gaziantep’imizi, Şehitkamil’imizi örnek yapacaktır. Örnek teşkilat olarak Genel Merkezimiz bunu takdir edecektir” açıklamasında bulundu.