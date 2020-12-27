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Aktüel İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84'üncü yılında Taceddin Dergahı'nda anıldı
Aktüel

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84'üncü yılında Taceddin Dergahı'nda anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:03:05 -
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84'üncü yılında Taceddin Dergahı'nda anıldı

ANKARA (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda dualarla anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinden (TYB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik tarafından Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda kişinin katıldığı anma töreni düzenlendi.

TYB Vakfı Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, burada yaptığı konuşmada, Ersoy'un Milli Mücadele döneminde ikamet ettiği Taceddin Dergahı'nın etrafındaki kanunsuz ve ruhsatsız yapıların yıkılarak, bölgenin İstiklal Marşı Bahçesi/parkı haline getirilmesi için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Hacettepe Üniversitesi tarafından Akif Müze Evi'nin 1974'te açıldığını ancak sürekli açık tutulamadığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"O günün Ankara'sında sokaklar çatışma alanı. Bu şartlarda Taceddin Dergahı iyi korunamadığı için şimdiki orijinal müze eşyaları bir depoda korunuyordu. Talep ettik görevlilerden ve 27 Aralık'ta bizim için burayı açtılar. Kur'an tilaveti ve duayla ilk mütevazı anmayı böylece başlatmış olduk. Bu gelenek 42 yıldır devam ediyor ve inşallah bizden sonra da gençler bu geleneği devam ettirirler."

- "2021'in İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Akif'i daha sık anacağız"

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise şiirleri, yazıları, vaazları ve sohbetleriyle Milli Mücadele'ye destek veren Ersoy'un örnek hayatının ve eserlerinin anlaşılması ve genç nesillere anlatılması gerektiğini belirterek, "TBMM Genel Kurulu'nda, 2021, 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi. 1 Ocak 2021'den yıl sonuna kadar üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ülkemizde ve yurt dışı temsilciliklerimizde paneller, konferanslar, bilgi şölenleri, gençler için yarışmalar düzenleyerek Akif'i daha sık anacağız." açıklamasında bulundu.

Programa, TYB Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, Genel Sekreter Muhammed Enes Kala ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah da katıldı.

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