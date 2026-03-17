İstiklal Marşı'nın anlam ve önemi KTO Karatay'da anlatıldı

KTO Karatay Üniversitesi’nde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümü münasebetiyle “İstiklal Marşı’nın Anlam ve Önemi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Tarih Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Caner Arabacı, gaziler, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, Tarih Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Caner Arabacı’nın sunumu ile gerçekleşti.

“İstiklal Marşı, Milli Birliği ve Bütünlüğü Simgeleyen Ses Bayrağımızdır”

İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Caner Arabacı; “Bugün, üniversitemizde İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü anıyoruz. İstiklal Marşı, bizim milli birliğimizi, bütünlüğümüzü simgeleyen, ay yıldızlı bayrağımız gibi ses bayrağımızdır. Millî mutabakat metnimiz, buluştuğumuz, birleştiğimiz, bütünleştiğimiz mutabakat metnimizdir. 1920 yılında marş yarışması düzenlenir ve Mehmet Akif, 10 kıtalık meşhur marşı üç günde bitirir ve bir kıtasını Tacettin Dergâhında duvara çakıyla kazır. Şiir, meclise gelmeden önce Mehmet Akif'in başyazarı olduğu Sebîlürreşâd Dergisinde yayınlanır. Sonra, şiiri 01 Mart 1921'de Hamdullah Suphi Tanrıöver o muhteşem sesiyle mecliste 10 kıta olarak okur. Beyitler arasında, kıta sonlarında defalarca coşkuyla alkışlanır. Daha sonra da 12 Mart'ta da bütün milletvekilleri ayaktayken okunur. Marş oylama ile kanunlaşır, kanun hükmüne girer ve kabul edilir. Bu anlamlı günde bir kez daha hatırlayarak; bu milletin medeniyet değerleri, inancı, kültürü, bayrağı, marşı, ezanı gibi birliği sağlayan unsurlarına samimi bağlılığımızı göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Konferans, günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından katılımcıların sorularının cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.