İstiklal Marşı böyle kabul edildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumu, 100 yıl önce İstiklal Marşı’nın kabul edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunun anılması ile başladı. Şehir Tiyatrosu sanatçıları, İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyundaki meclis oturumu sahnesiyle, Başkan Aktaş ve meclis üyelerine duygusal anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, anlamlı bir etkinlik için Belediye Meclis Salonu’nu tiyatro sahnesine çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da pek çok etkinlik hazırladı. İstiklal Marşı’nın 100 yıl önce kabul edildiği 12 Mart’ın bir gün öncesine denk gelen Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumuna da İstiklal Marşı’nın kabulü damgasını vurdu.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı anısına, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi, Ankara’nın tozlu yollarında yeni meclis ile Taceddin Dergahı arasında geçen, bir ulusun İstiklal Marşı’nın yazılma hikayesinin anlatıldığı İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyunun bir bölümü meclis toplantısında sergilendi. İstiklal Marşı’nın oylamaya sunulduğu o tarihi anın canlandırıldığı oyunda şiiri ilk kez okuyan Hamdullah Suphi’yi Aykan Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ü Günay Yunus Güney, Meclis Başkanvekilini Uğur Serener ve Mehmet Akif Ersoy’u da Suat Onur Çalık oynadı.

Bir asır önce yaşanan aynı milli ruhu yeniden yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve meclis üyeleri, gösteri sonunda tiyatrocuları ayakta alkışladı. Tiyatro gösterisinin ardından İstiklal Marşı, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde bir kez daha coşkuyla okundu. Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak 37 farklı etkinlik hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İstiklal Marşımızın 100’üncü yılı kutlu olsun. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizi bir daha bu zor durumlarda bırakmasın” dedi.