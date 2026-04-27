İstikbal'den 1 haftada 5 yeni mağaza: Türkiye ve Avrupa'da güçlü büyüme

Türkiye mobilya sektörünün global oyuncusu İstikbal, “dünyanın ilk üç üreticisinden biri olma” vizyonu doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mağazacılık ağını kararlılıkla genişleten marka, son bir hafta içerisinde 5 yeni mağazayı hizmete açarak önemli bir büyüme adımı attı.

Bir hafta içinde Türkiye’de 3, yurt dışında 2 olmak üzere toplam 5 yeni mağazayı devreye alan İstikbal, yurt içindeki gücünü Antalya ve Isparta’da açtığı yeni mağazalarla pekiştirdi.

Uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Avrupa yatırımlarına hız veren İstikbal, Fransa’nın önemli şehirlerinden Reims’te ve Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni mağazalarını hizmete açtı. Türkiye’deki pazar liderliğini destekleyen ürün ve hizmet kalitesini Avrupa’daki müşterileriyle buluşturan marka, uluslararası konumlandırmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Açılışlara ilişkin değerlendirmede bulunan İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, şunları söyledi: “Yaklaşık 70 yıllık köklü geçmişimizle, ülkemizin ve markamızın üstün kalite ve hizmet anlayışını dünyanın farklı noktalarına taşımaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılı güçlü bir performansla tamamladık. Bu yıl ise yatırımlarımız ve yeni mağaza açılışlarımızla sektöre hızlı bir başlangıç yaptık.

Bir hafta içinde 5 yeni mağaza açmak, küresel büyüme hedeflerimize kararlılıkla ilerlediğimizin somut bir göstergesidir. Türkiye’deki ürün ve hizmet standardımızı ve müşteri memnuniyeti yaklaşımımızı yurt dışındaki mağazalarımızda da aynı seviyede sunarak sürdürülebilir büyüme, güçlü bayi yapılanması ve uluslararası marka vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz.”

Açılışlarla birlikte yurt içinde 700’üncü, yurt dışında ise 167’nci mağazaya ulaşan İstikbal, güçlü mağaza ağıyla küresel büyümesini sürdürüyor. Marka; “dünyanın ilk üç mobilya üreticisinden biri olma” vizyonu, %100 müşteri memnuniyeti anlayışı ve modern mağazacılık yaklaşımıyla kalite ve konforu dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.