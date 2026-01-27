İstikbal, geleceğin yaşam alanlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sahneye taşıyor

Sektördeki 69 yıllık tecrübesiyle güvenin simgesi haline gelen İstikbal, fuarda 4. Salon – 424 numaralı stantta, 800 m²'lik etkileyici sergi alanıyla yer alacak. Modern yaşamın ihtiyaçlarını estetik, konfor ve işlevsellikle buluşturan en yeni tasarımlarını sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

"Her ev güzel İstikbal'le" yaklaşımını güçlü bir tasarım diliyle sunan İstikbal, luxury çizgilerle şekillenen koleksiyonlarında bej ve krem tonlarının zamansız zarafetini, ceviz ve ahşabın sıcak dokusunu ve rose detayların sofistike ışıltısını bir araya getirerek yaşam alanlarına ilham veriyor.

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi, "Bu yıl 800 m²'lik standımızda yeni sezon koleksiyonlarımızı ilk kez sergileyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tasarımlarımız, modern yaşamın beklentilerine yanıt verirken konforu ve işlevselliği estetikle buluşturuyor. İstikbal Ailesi olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda sektör paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız."