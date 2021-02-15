İstihdamımızı arttırmaya devam edeceğiz! Yüzlerce arkadaşımızı bünyemize katacağız

Buğra Kardan

İstikbal, Bellona ve Mondihome gibi dev markalarla öne çıkan Erciyes Anadolu Holding, 2021’de yeni yatırımlar yapacak. Holding, üretimi ile ihracatını önemli oranda arttırmayı ve kârına kâr katmayı odağa alacak.

2021 verimli geçecek

Erciyes Anadolu, istihdama da olumlu katkı sunmaya devam edecek. CEO Alpaslan Baki Ertekin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 2021’in 2020’den daha verimli geçeceğini belirtti. Ertekin, “İnşallah çalışan adedimizi daha da arttıracağız” şeklinde konuştu. “İstihdam, bizim en önem verdiğimiz konu” diyen Ertekin, “Eleman alımına devam ediyoruz. 2020’de 600’e yakın arkadaşımızı bünyemize kattık. 2021’de bir o kadar arkadaşımızı oyuna dahil etmeyi ve grubumuzda çalışır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda 12 bin 698 çalışanımız var. Temennimiz, bu rakamı 14 bine çıkarmak” ifadelerini kullandı. 2020’de pandemiye rağmen yatırımlarını durdurmadıklarına dikkat çeken Ertekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl enerji yatırımlarına hız verdik. 80 megavat rüzgâr, 80 megavat da güneş enerjisi yatırımı yaptık. Yatırım tutarımızı 330 milyon dolara taşıdık. Kurulu gücümüzü 500 megavatın üzerine çıkararak yenilenebilir enerjide en büyük oyunculardan biri haline geldik. 2020 salgın senesiydi. Turizm, yeme-içme, taşıma sektörleri büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Çok şükür, 2-2.5 aylık kapanmaya rağmen biz sanayiciler, olumlu veriler elde ettik. 2021 için ümitliyiz. 2020’yi sıkıntılı geçiren, kayıpla kapatan, hükümetten ödenek ve yardım alan sektörlerin toparlanıp kendilerine gelmelerini umuyoruz.

Yüzde 30 büyüme planı

Holding olarak 2020’de yüzde 23 büyüdük. Tabii pandemi tehdidi, bizim yeni stratejiler belirlememize ve yeni planlar yapmamıza imkân tanıdı. Bu stratejiler ve planlar, bizim 2021’de yüzde 30 büyümemizi olanaklı kılacak. 100 milyon dolara varan enerji yatırımlarımızı tamamlamaya devam edeceğiz. Yine 128 milyon liralık bir mobilya yatırımımız vardı. Bu yatırımımızla da ön planda yer alacağız. Refahı ve kalkınmayı daha da arttıracağız.”

Dijitalleşme çalışmaları hızlandı

O mnichannel (çok kanallı) yapı için çalışmalara başladıkları aktaran Ertekin, şunları söyledi: “Bu çerçevede her bir markamıza ait web ve e-ticaret platformunu kullanıcı dostu yapısıyla tekrar kurguladık. Elimizde bulunan büyük veriyi (big data) ele alarak, iç ve dış rakiplerimizi inceleyerek, benchmarklar yaparak planlarımızı tatbik ettik. ‘Verilerimizi daha güvenli nasıl depolayabiliriz ve nasıl daha verimli kullanabiliriz?’ sorusuna cevap aradık. Sunucularımızı hem güçlendirdik hem hızlandırdık. Devamlı artan müşteri taleplerini anlama ve karşılama konusunda aşama aldık, alacağız. Dijitalleşmeye yönelik 360 derecelik dönüşümümüz, hız kesmeden devam edecek.”

Önemli kampanyalarımız var

Tüketiciyi enflasyona karşı korumakta kararlı olduklarının da altını çizen Ertekin, “Bizim çok önemli kampanyalarımız var. Pek çok üründe indirim uyguluyoruz. Biz sanayiciler için işin kolay kısmı kaliteli ve müşteri tarafından takdir edilecek ürünleri üretmektir. Ama işin zor tarafı da var. O da ürünleri doğru fiyatla pazara indirmek, müşteriyle buluşturmaktır. Ürün iyi olsa bile doğru fiyatlanmazsa müşteri tarafından tercih edilmez. İşte onun için biz, iyi ürünü doğru ve erişilebilir fiyata satmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını dikkate alarak Kampanyalar yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Şirketlerimiz değerlendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde atağa kalkan Erciyes Anadolu Holding’in CEO’su Ertekin, köklü markalarını yeniden yapılandırdıklarına işaret etti. Ertekin, Bellona, İstikbal ve Mondi markalarında karışık üretim ile satış fonksiyonlarını ayırdıklarını anımsattı. Boyteks’ten dört marka çıkardıklarını hatırlattı. Ertekin, “Başarılı bir dönüşüm hikâyesi ortaya koyduk. Yeniden yapılandırılan her bir şirketimizin değeri arttı. İSO 500’e toplam 6 grup şirketimiz girdi” diye ekledi.