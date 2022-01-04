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Ekonomi İstihdam artmaya devam etti
Ekonomi

İstihdam artmaya devam etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 52,1’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:05:00 -
İstihdam artmaya devam etti

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin aralık sonuçları açıklandı.

İyileşme söz konusu

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasımda 52 olarak ölçülen manşet PMI, aralıkta kritik eşik değer 50’nin üzerinde kaldı ve hafif bir artışla 52,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece sektörün durumu son 7 ay boyunca iyileşme gösterdi.

Hızlı yükseliş

Aralıkta faaliyet koşullarındaki iyileşmede etkili unsurlardan biri istihdam artışının devam etmesi oldu. İstihdam ağustos ayından beri en yüksek hızda artarken katılımcılar bu durumun genel olarak kapasite genişletmeye yönelik çabalardan kaynaklandığını belirtti.

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