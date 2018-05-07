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İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!

Konuk ettikleri Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak küme hattında ağır yara alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, istifa ettiğini açıkladığı görevine devam etme kararı aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:42
İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!

Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Ümit Özat, göreve devam etme kararı aldı.

Başkent Ankara temsilcisi, ligde son iki haftaya girilirken 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:42
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