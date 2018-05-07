İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
Konuk ettikleri Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak küme hattında ağır yara alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, istifa ettiğini açıkladığı görevine devam etme kararı aldı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:42
Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Ümit Özat, göreve devam etme kararı aldı.
Başkent Ankara temsilcisi, ligde son iki haftaya girilirken 30 puanla 17. sırada bulunuyor.
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