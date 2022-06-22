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Siyaset İstibdat esas işte bu! İçinden gelmeden alkışlamak...
Siyaset

İstibdat esas işte bu! İçinden gelmeden alkışlamak...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Grup toplantısında sosyal medya düzenlemesini hedef aldı. İP'li Akşener, "Bu yasa, bir istibdat yasasıdır." dedi. Akşener'in konuşmasını salondaki birçok İP'li alkışlamazken, yönetimden tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu da alkışladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 23:26:00 - 2022-06-22 23:34:29

 Yeniakit.com.tr 

Dezenformasyon Yasası'nı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yasa, bir istibdat yasasıdır." dedi.

Akşener partisinin Grup toplantısında konuştu. AK Parti iktidarının dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği sosyal medya düzenlemesini hedef alan Akşener, "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır!" dedi.

İstibdat esas işte bu!

Meral Akşener'in bu cümlelerinden sonra, Yavuz Ağıralioğlu'nun yanında oturan kişi de dahil olmak üzere salondaki birçok İP'li Akşener'i alkışlamazken, yönetimden tasfiye edilen yavuz Ağıralioğlu alkışladı.

Ağıralioğlu, yalanı önleme yasasını "istibdat" olarak yorumlayan Akşener'i, içinden gelmediği hal ve hareketlerinden belli iken alkışlamak zorunda kaldı.

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Yorumlar

Albayrak

Sanırım seçim Mayıs ayında secim sonunda göreceğiz seçimi kaybedecek 

ALGI MANYAGI GENE ESIP GÜRLEMIS SENI ABD FETÖ USAGI

SENI KANDILIN BÜYÜK GIZLI ORTAGI IP CI MERAL AKSENER SEN PKK ILE ABD ELCILERIYLE FETÖ ILE NE ISLER CEVIRIYORSUN ONU ANLAT KAMUOYUNA SAHTEKAR IPSIZ TERÖRIST DESTEJCISI PROVÖKÖTÖR USAK SAHTEKAR SENI VATAN HAINI ONUN BUNUN COCUGU UTANMAZ GÜNDEMI DEGISTIRMEK ICIN ORAYA BURAYA IFTIRA ATMAYI BIRAKTA SEN KANDILIN TERÖRISLERIYLE SU ORTAKLIGINI ACIKLA ULAN CAKAL SENI SATILMIS BIRAK O.KENEF AGZINI GERE GERE ACMA YETER ARTIK SENIN GIBI ALGI MANYAGINDAN DUYDUKLARIMIZ HER GÜN IFTIRA HERGÜN ITLIK YETER SEREFSIZ KANDILIN ISBIRLIKCISI SENI
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