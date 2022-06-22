İstibdat esas işte bu! İçinden gelmeden alkışlamak...

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Dezenformasyon Yasası'nı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yasa, bir istibdat yasasıdır." dedi.

Akşener partisinin Grup toplantısında konuştu. AK Parti iktidarının dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği sosyal medya düzenlemesini hedef alan Akşener, "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır!" dedi.

İstibdat esas işte bu!

Meral Akşener'in bu cümlelerinden sonra, Yavuz Ağıralioğlu'nun yanında oturan kişi de dahil olmak üzere salondaki birçok İP'li Akşener'i alkışlamazken, yönetimden tasfiye edilen yavuz Ağıralioğlu alkışladı.

Ağıralioğlu, yalanı önleme yasasını "istibdat" olarak yorumlayan Akşener'i, içinden gelmediği hal ve hareketlerinden belli iken alkışlamak zorunda kaldı.