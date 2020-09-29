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Ekonomi İSTİB, israfı önleyip çöpten 3 milyar dolar kazandıracak
Ekonomi

İSTİB, israfı önleyip çöpten 3 milyar dolar kazandıracak

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” ile Türkiye’de 5 yılda israfın yüzde 50 azaltılmasını ve ilk 2 yılda çöpten kurtarılan gıdalarla en az 2-3 milyar doların geri kazanılmasını hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:00:00 -
İSTİB, israfı önleyip çöpten 3 milyar dolar kazandıracak

Milli sermaye

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için tüm imkanlarımızı ve enerjimizi harcayarak toplumun her kesimine ulaşmak bizler için bir görevden çok daha fazla şey ifade ediyor. Gıdada israfı engelleyeceğiz ve milli sermayemizi çöpten çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Kopuz, proje kapsamında yaptıkları çalışmalara değinirken, medya ve sosyal medyada kamu spotları ve yayınlarla bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, lokanta, kafe, restoran, yemekhaneler ve oteller gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

 

Yoğun ilgi gördü

Mahalli idarelerin ve vakıfların gıda bankası/aşevi kurma ve lokal olarak bağış yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmalarına destek vermek üzere çalışmalar yaptıklarını belirten Kopuz, şunları kaydetti: “Düzenlediğimiz Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması ile de üniversite öğrencilerinin gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelerine toplam 65 bin TL ödül vereceğiz. Türkiye genelinden üniversitelilerin katıldığı yarışmaya, şimdiye kadar görmüş olduğu yoğun ilgi ile ‘Gıda İsrafına Dur’ diyecek çok sayıda proje başvurusu oldu.”

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