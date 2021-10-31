'İster çatlayın, ister patlayın' Bakan soylu AK Parti'nin oyunu açıkladı

CHP’nin yanlı olarak yaptığı anketlerde AK Parti’nin oyunu olağandan çok düşük gösterilmesi karşısında suskunluğunu bozan Bakan Süleyman Soylu, AK Parti’nin gerçek oyunu açıkladı.

Soylu, CHP'ye yüklenerek, "İster çatla, ister patla aramızda şu anda 15,5 puan var, 15,5 puan var" dedi.

‘AK Parti açık ara önde’

CHP’nin yanıltıcı anketleri karşısında açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Neymiş anketler şöyleymiş, böyleymiş. Ben size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri aç tavuk, kendini darı ambarında zanneder. Öyle mi? Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil bizim de takip ettiklerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi ister çatla, ister patla aramızda şu anda 15,5 puan var, 15,5 puan var. Yok öyleydi, yok böyleydi." ifadelerini kullandı.

"2023'te takke düşecek, kel görünecek"

15 Temmuz gecesi darbe girişimi yapılırken bir odada kahvesini yudumlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm olanlara milletin hesabını soracağını ifade eden Bakan Soylu, "2023 yılında takke düşecek, kel görülecek. Benim kelim hep açıkta zaten. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. Siz Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla beraber bu güçlü kadroları olarak altını çizerek söylüyorum; bugüne kadar hiçbir sınavda, evet bu dava arkadaşlarımız hiçbir sınavda çakmadılar. Hiçbir sınavda sınıfta kalmadılar. Bize hesap soracakmış, sor. Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'ten uçağa bindi, milletinin bağrına geldi 15 Temmuz gecesi. Sen de bir odaya tıkandın kaldın Kılıçdaroğlu. Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023’te bu millet sana sorar. Bu milletin korkaklara, bu milletin cesaretsizlere, bu milletin başkasının piyonu olanlara verilecek bir emaneti hiçbir daim olmamıştır. Hiçbir zaman da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.