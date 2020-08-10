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Ekonomi

İşten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı son durum | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar işten çıkarma yasağının kaç ay sürdüğünü, işten çıkarma yasağının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zamana uzadı?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 19:59:00 -
İşten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ekonomik tedbir alındı. Vatandaşlara kısa çalışma ödeneği, nakdi destek yardımı, pandemi destek parası gibi pek çok ödeme yapıldı. Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağı da hayata geçirildi. Ü ay süreyle uygulanacak işten çıkarma yasağı uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Milyonlarca kişi işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Yapılan son açıklamada işten çıkarma yasağının 17 Eylül’e uzatıldığı belirtildi.

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