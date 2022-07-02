İsteğe bağlı sigorta primi ücreti ne kadar oldu? Temmuz asgari ücret zammı isteğe bağlı sigorta ücretleri:

Sigorta primleri ne kadar? Asgari ücrete yeni zam gelmesiyle birlikte isteğe bağlı sigorta ödeyenler isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri ne kadar oldu? sorusunu sormakta. Temmuz asgari ücret zammı sonrası 2022 SGK - SSK primleri belli oldu. Tüm çalışan ve işverenleri ilgilendiren SGK primi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, SGK - SSK primleri ne kadar oldu? 2022 isteğe bağlı BAĞ-KUR, SGK primleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret gelen yeni zamla birlikte isteğe bağlı sigorta prim ücretleri de arttı. Peki temmuz isteğe bağlı sigorta prim ücretleri ne kadar oldu?

İsteğe bağlı sigorta ne kadar 2022?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

Asgari ücret ara zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi en düşük 2 bin 81 lira iken en yüksek 15 bin 611 lira oldu. Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

İsteğe bağlı SGK nedir?

Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için sigortalayan sistemdir. SGK’ya bağlı olarak çalışır. İsteğe bağlı sigortalı olmak için vatandaşların prim ödeme zorunluluğu vardır. Hangi kategoride emekli olmak istiyorsanız o kategoriye ait prim günlerini doldurmanız gerekmektedir. Aşağıda belirtilen sürenin prim gününü tamamladığınız takdirde emekliliğe bir adım daha yaklaşmışsınız demektir.