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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmaları dün oynanan maçlarla devam etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:34
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçen takımlar!

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)

1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0

Görelespor-Yomraspor: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5

Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 1-2

Medical Park Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3

1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2

Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2

Tokatspor-Erbaaspor: 0-2

Erzinspor-Kilis Belediyespor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1

Kozanspor-Payasspor: 0-3

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 2-0

Maltepespor-Esenler Erokspor: 1-3

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1

Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2

Manisaspor-Turgutluspor: 1-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor: 1-0

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1

Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)

Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:34
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Batman
  5. Kırıkkale
  6. Yozgat
  7. Tokat
  8. Siirt
  9. Nevşehir
  10. Mardin
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Kastamonu
  14. Elazığ
  15. Çankırı
  16. Bursa
  17. Artvin
  18. Ağrı
  19. Ziraat Türkiye Kupası
  20. Türkiye Kupası

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