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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 02:18
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur sonuçları!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, gündüz bölümünde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-4 (Penaltılarla)

Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: 3-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: 2-0 (Uzatmalarda)

Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: 0-2

Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: 2-0

Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2

Kemerspor 2003-Muğlaspor: 7-6 (Penaltılarla)

Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: 1-0

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: 2-1 (Uzatmalarda)

Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: 3-0

Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 4-3 (Penaltılarla)

Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: 4-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: 2-1

Sinopspor-Yeni Orduspor: 6-7 (Penaltılarla)

Körfezspor-Düzcespor: 2-1

Bergama Belediyespor-Bucaspor: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 0-1

Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: 5-3 (Penaltılarla)

Büyükçekmece Tepecikspor-Gaziosmanpaşaspor: 1-3

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 3-2

Esenler Erokspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Silivrispor-Alibeyköyspor: 1-0

Tire 1922-Turgutluspor: 2-1 (Uzatmalarda)

Kocaelispor-Gölcükspor: 2-0 (Uzatmalarda)

Kupada ikinci tur maçları, 13 Eylül Perşembe günü oynanacak şu karşılaşmalarla sona erecek:

13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor (Amasya 12 Haziran)

15.00 Bartınspor-Çayırovaspor (Bartın Atatürk)

15.00 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka (Nazilli İlçe)

15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Esenler)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 02:18
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Bartın
  5. Batman
  6. Karaman
  7. Aksaray
  8. Van
  9. Trabzon
  10. Sinop
  11. Siirt
  12. Ordu
  13. Nevşehir
  14. Muğla
  15. Kütahya
  16. Kocaeli
  17. Kırşehir
  18. Erzincan
  19. Çorum
  20. Artvin
  21. Amasya
  22. Adıyaman
  23. Ziraat Türkiye Kupası
  24. Ziraat Türkiye Kupası 2.tur

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