İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.13 Eylül 2018 Perşembe 02:18
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.
Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, gündüz bölümünde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-4 (Penaltılarla)
Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: 3-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: 2-0 (Uzatmalarda)
Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: 0-2
Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: 2-0
Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2
Kemerspor 2003-Muğlaspor: 7-6 (Penaltılarla)
Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: 1-0
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: 2-1 (Uzatmalarda)
Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: 3-0
Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 4-3 (Penaltılarla)
Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: 4-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: 2-1
Sinopspor-Yeni Orduspor: 6-7 (Penaltılarla)
Körfezspor-Düzcespor: 2-1
Bergama Belediyespor-Bucaspor: 2-1
Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 0-1
Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: 5-3 (Penaltılarla)
Büyükçekmece Tepecikspor-Gaziosmanpaşaspor: 1-3
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 3-2
Esenler Erokspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Silivrispor-Alibeyköyspor: 1-0
Tire 1922-Turgutluspor: 2-1 (Uzatmalarda)
Kocaelispor-Gölcükspor: 2-0 (Uzatmalarda)
Kupada ikinci tur maçları, 13 Eylül Perşembe günü oynanacak şu karşılaşmalarla sona erecek:
13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor (Amasya 12 Haziran)
15.00 Bartınspor-Çayırovaspor (Bartın Atatürk)
15.00 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka (Nazilli İlçe)
15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Esenler)
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