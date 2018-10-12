İşte yuva yıkan en büyük sorun



Eşler arasında en önemli sorun: "İletişim eksikliği..." Bu yuvaların dağılmasına kadar varıyor. Sorun en fazla kadınları yıpratıyor. Kadınların, eşleriyle iletişim kopukluğundan kaynaklanan problemleri, geçim sıkıntısının verdiği sorunların da önüne geçiyor

Sorunları çözülmemiş bir aile ortamının mutluluğundan söz edilemez elbette. Yapılan araştırma ve gözlemlerde tüm sorunların temelinde “iletişim kopukluğu”nun yattığı belirlendi.

Eşler çoğunlukla konuşmak yerine birbirlerinin hal ve hareketlerinden mana çıkarmaya çalışıyorlar.

“Yan baktın, dik baktın, çayı zamanında getirmedin, kahve istedim yapmadın” gibi sudan bahanelerden büyük kavgalar çıkabiliyor. Bu kavgalar geçim sıkıntısını bile unutturuyor.

İnsan; paylaşarak, kendini ifade ederek, başkalarını dinleyerek, empati kurarak iletişime yardımcı olur.

Dinlemenin önemini göz ardı edenler sorunları biriktirir. Hâlbuki dinlemenin bir insanı yüreğinde ağırlamak olduğu, iletişimsizlik baş gösterince anlaşılır.

Evlendikten sonra kimse değişmiyor. Şayet akıl hastalığı, kişilik bozukluğu veya madde bağımlılığı yoksa! Değişen beklentiler oluyor. Kadınlarda daha çok oluyor bu durum. Sevgiyi benim gibi düşünsün, benim gibi hissetsin beklentisi oluyor hanımlarda.



Erkek evlendikten sonra işi, sosyal hayatı ile eşinin beklentileri arasında kalıyor. İş ve ekmek kaygısı empati kurmasını engelliyor. Eğitimsizlik de bunda rol oynuyor. Kadının ruhu beslenmediğinde onda da hırçınlık baş gösteriyor.



Özellikle iki baskın kişilik evlendiyse bu defa sürekli çatışma yaşanıyor. ‘Benim doğrum, benim dediğim’ ısrarı oluşuyor. En kötü sorun türü bu.

Aksini iddia eden araştırma

Öfkesini bastıran ve eşine içerleyip bunu ifade edemeyen çiftlerin daha sık kalp, tansiyon hastalıklarına yakalandığı da iddia ediliyor. ABD’de 192 çift üzerinde 17 yıldır yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, öfkelerini bastıran çiftlerin ölme oranı, öfkelerini saklamayan ve soruna çözüm bulan çiftlere nazaran 2 kat daha fazla çıkıyor.

Araştırmayı yapan Michigan Üniversitesi doktorlarından Ernest Harburg,“Çiftlerin görevlerinden birinin de anlaşmazlık konularında uzlaşma sağlamak olduğunu” belirtiyor.

Harburg ayrıca araştırmanın kesinleşmediğini ama konunun ısrarlı takipçisi olduklarını söylüyor..