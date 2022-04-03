İşte Yılmaz Güney'in aşağılık sicili! PKK'lı teröristleri 'şehit' diyerek anıp 'Kürdistan' propagandası yaptı

Türkiye'de bazı kesimler tarafından oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar olarak tanıtılan Yılmaz Güney, doğum günü nedeniyle malum gruplar tarafından anılıyor.

Güney hakkındaki gerçekler ise bambaşka. Peki oyuncu, yazar olarak lanse edilen Yılmaz Güney aslında kimdir? İşte Yılmaz Güney gerçekleri...

Terör örgütü PKK propagandası

Yılmaz Güney, 1984 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'lı teröristlere 'şehit', Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise 'Kürdistan' diyerek propaganda yapmıştı.

Gerçek silahla eşinin kafasına koyduğu bardağa ateş etti

Yılmaz Güney, 1966 yapımı “Eşrefpaşalı” filminin çekimlerinde eski eşi Nebahat Çehre'nin kafasına bardak koyup, 20 metre uzaklıktan üstüne gerçek silahla ateş etti.

O anları film yapımcısı Abdurrahman Keskiner şöyle anlatıyor:

"Sinema tarihçileri bunun bir efsaneden ibaret olduğunu söyler. Ama doğru. Yılmaz o gün benden üç silahından birini, içinde gerçek kurşun olanı istedi. Nebahat bu sırada ağlıyor, titriyor ve sevdiği adama yalvarıyordu. Yılmaz umursamadı. Bardağı Nebahat’in kafasına koydu. Sonra 20 metre uzaklaştı. Zavallı kız kurbanlık koyun gibiydi. Yılmaz tetiğe bastı, bardak tuzla buz oldu.”

Arabayla karısını ezdi

Keskiner, Yılmaz Güney'in Nebahat Çehre'yi arabayle ezdiğini de anlattı. Keskiner, bu olayı ise şu ifadelerle anlatıyor:

“Bir gün gece kulübünde kavga ettiler. Nebahat kulübü sinirle terk etti. Yılmaz’ın ‘Dur’ demesine aldırmadı. Nebahat, Elmadağ’da kaldıkları otele doğru koşarken, Yılmaz otomobiline bindi. Sinirle direksiyona geçti, sonra da sevdiği kadını arabayla ezdi. Nebahat havada uçtu, önce arabaya çarptı sonra da kaldırıma... Dört gün hastanede yattı. Herkesten gizledik bunu. Olaydan sonra ilişkileri bitti. Ama aşkları asla bitmedi."

Nebahat Çehre de olayla ilgili “Yılmaz’ın bana otomobiliyle çarpması, o dönem Hürriyet gazetesine manşet olmuştu. O yıllar iyi kötü yaşandı ve geçmişte kaldı" dedi.

Boşanmak üzere olduğu Çehre'nin köprücük kemiğini kırdı

21 Nisan 1968 yılında Harbiye'de bulunan bir kulübün önünde Yılmaz Güney, Çehre'yi arabayla ezdi. Çehre, otomobilin altında kaldı. Amerikan Hastahanesine kaldırılan Çehre başından yaralandı ve köprücük kemiği kırıldı.

Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'yu öldürdü

Yılmaz Güney, 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu başından silahla vurarak öldürdü.

13 Eylül 1974'te yaşanan olay sonrası, Güney 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yedi yıl cezaevinde kalan Yılmaz Güney, 9 Ekim 1981 günü Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktı ve kısa bir süre sonra Fransa'ya kaçtı.

Kaynak: Aykırı