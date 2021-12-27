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Otomotiv İşte Yeni Opel Astra Sports Tourer
Otomotiv

İşte Yeni Opel Astra Sports Tourer

Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesiyle yeniden yorumladığı Astra’nın station wagon modelini dünyaya tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:18:00 -
İşte Yeni Opel Astra Sports Tourer

Opel, eylül ayında dünya tanıtımını yaptığı yeni nesil Astra Hatchback’in ardından yeni station wagon versiyonu Astra Sports Tourer’ı da gün yüzüne çıkardı. Yeni versiyon, iki farklı güç seviyesine sahip şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Alman otomobil üreticisinin ilk elektrikli güç ünitesine sahip station wagon modeli olma özelliğini taşıyacak. Yeni model, 60 yıl önce atası Opel Kadett Caravan ile başlayan başarılı kompakt station wagon geçmişinin izlerini bugünün modern teknolojileri ve çizgileri ile birleştiriyor. Yeni Astra Sports Tourer, elektrikli güç-aktarma seçeneklerine ek olarak, yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleriyle de sunulacak. Motor seçeneklerinin güç aralığı benzinli ve dizellerde 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişirken, elektrikli şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 HP (165 kW) seviyesine kadar ulaşacak. Benzinli ve dizel motorlarda altı vitesli şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motorlarda isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman (şarj edilebilir hibrit versiyonlarda elektrikli) sunuluyor.

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