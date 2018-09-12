İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

A Ligi 2. Grup mücadelesinde ise Belçika, İzlanda deplasmanından 29. dakikada Eden Hazard (penaltıdan), 31 ve 81. dakikalarda Romelu Lukaku'nun kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyetle döndü. Belçika'nın ilk maçından galip ayrıldığı grupta, İzlanda ise ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı.



Üçüncü maç haftasının 11 Ekim'de başlayacağı UEFA Uluslar Ligi'nde günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi



2. Grup: İzlanda-Belçika: 0-3



4. Grup: İspanya-Hırvatistan: 6-0



B Ligi



3. Grup: Bosna Hersek-Avusturya: 1-0



C Ligi



2. Grup: Finlandiya-Estonya: 1-0



Macaristan-Yunanistan: 2-1



D Ligi



2. Grup: Moldova-Belarus: 0-0



San Marino-Lüksemburg: 0-3