İşte Türkiye'nin en zehirli yılanı! Tek ısırığıyla anında felç ediyor! O illerimizde alarm verildi! Görürseniz hemen koşarak kaçın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar bu sefer saldırıya geçti. Gelen görüntüler herkesi şoke etti. Türkiye'nin en zehirli yılanı! Tam 80 santimetre boyunda. Tek ısırığıyla anında felç ediyor. Uzmanlar bölge halkını son dakika olarak uyardı. O illerimizde yılan istilası başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmekte. Ağrı'dan gelen görüntüler ise tüyleri diken diken etti. Dev yılan bölge halkına korku dolu anlar yaşattı.

Türkiye’nin en zehirli yılanı!

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar dört bir yandan çıkmaya başladı. Her geçen gün yeni bir yılan vakası gelirken bu sefer Türkiye'nin en zehirli yılanı olan engerek yılanı Ağrı'da görüldü. Dev yılanı görenler kaçacak yer aradı.

Tam 80 santimetre boyunda, anında felç ediyor

Görülen yılan ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman, Wagner engereğinin ülkedeki yaklaşık 15 engerek türünden biri olduğunu söyledi. Görüntüler sonrası Iğdır, Ağrı, Muş ve Kars bölgesinde vatandaşlar alarma geçti.

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