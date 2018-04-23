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İşte TFF 3. Lig'e yükselen takımlar!

Oynanan maçlar sonunda TFF 3.Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
İşte TFF 3. Lig'e yükselen takımlar!

2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 12 ayrı grupta oynanan karşılaşmalar sonunda grup birincisi olan takımların eleme usulü oynadıkları 1. Kademe Play-Off müsabakaları sonuçlandı.

 

Bu müsabakalar sonunda TFF 3. Lig'e yükselen ilk 6 takım belli oldu.

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:

Adıyaman 1954 Spor

Kırşehir Belediyespor

Fatsa Belediyespor

Serik Belediyespor

Şile Yıldızspor

Gebzespor

3 takım daha yükselecek

Statü gereği 1. Kademe Play-Off müsabakalarında mağlup olan 6 takım,  2. Kademe Play-Off müsabakalarında karşılaşacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha TFF 3.Lig'e yükselmeye hak kazanacak.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
  1. BAL
  2. Bölgesel Amatör Lig (BAL)
  3. TFF 3. Lig
  4. Adıyaman 1954 Spor
  5. Kırşehir Belediyespor
  6. Fatsa Belediyespor
  7. Serik Belediyespor
  8. Şile Yıldızspor
  9. Gebzespor

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