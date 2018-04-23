İşte TFF 3. Lig'e yükselen takımlar!
Oynanan maçlar sonunda TFF 3.Lig'e yükselen takımlar belli oldu.23 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 12 ayrı grupta oynanan karşılaşmalar sonunda grup birincisi olan takımların eleme usulü oynadıkları 1. Kademe Play-Off müsabakaları sonuçlandı.
Bu müsabakalar sonunda TFF 3. Lig'e yükselen ilk 6 takım belli oldu.
BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:
Adıyaman 1954 Spor
Kırşehir Belediyespor
Fatsa Belediyespor
Serik Belediyespor
Şile Yıldızspor
Gebzespor
3 takım daha yükselecek
Statü gereği 1. Kademe Play-Off müsabakalarında mağlup olan 6 takım, 2. Kademe Play-Off müsabakalarında karşılaşacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha TFF 3.Lig'e yükselmeye hak kazanacak.
Kaynak: Fotospor
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