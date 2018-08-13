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İşte Terim'in istediği golcü!

Dünya Kupası'nda 3 golle yıldızlaşan Artem Dzyuba için Zenit ile görüşen Galatasaray yönetimi kiralama teklifi yaptı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:09
İşte Terim'in istediği golcü!

Gomis ile yaşanan sorunlar ve Eren Derdiyok'un beklenen seviyede olmaması nedeniyle forvet transferinde gaza basan Galatasaray'da rota Rusya... Sarı-Kırmızılılar, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba'yı gözüne kestirdi. Teknik direktör Fatih Terim de 29 yaşındaki golcüyü takımında görmek istiyor.

İLK GÖRÜŞME ÇOK OLUMLU

Resmi görüşmelere başlayan yönetim, Rus kulübüne kiralama teklifini iletti. Galatasaray, 1.96'lık Dzyuba ile de temasa geçerek teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre yapılan ilk temastan olumlu sonuçlar çıktı.

OCAK'TA TULA'YA KİRALANDI

Geçen sezonun devre arasında Arsenal Tula'ya kiralanan Dzyuba yeniden Zenit'e döndü... Tecrübeli forvet 2 haftası geride kalan Rus Ligi'nde 2 maçta da 11'de forma giydi. 1 gol atmayı da başardı.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL ATTI

Dünya Kupası'nda Rusya forması altında etkili bir performans sergileyen yıldız futbolcu 5 maçta 3 gol attı. Dzyuba sırasıyla S.Arabistan, Mısır ve İspanya ağlarını havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:09
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