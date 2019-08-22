İşte Süper Lig’in yaş ortalaması! En yaşlılar ve en gençler Ankara’dan

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Süper Lig’in diğer ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise sırasıyla 27, 28 ve 28,5 yaş ortalamasına sahip. 3 büyükler içinde en yüksek ortalamaya sahip. Sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray’ın A takım kadrosunda 8 futbolcu 30 yaşın üzerinde takımın en yaşlısı ise Selçuk İnan. Şu anda teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı’nın yaptığı Beşiktaş’ta ise 30 yaşının üstünde olan A takım oyuncuları içinde 6 ismin en yaşlısı Kanadalı Atiba Hutchinson.

Fenerbahçe’de Emre Trabzonspor’da Pereira

2018- 2019 sezonunda bekleneni veremeyen fakat bu sene lige 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle moralli başlayan Fenerbahçe’de ise 30 yaşın üzerindeki 5 oyuncu içerisinden yaşı en büyük isim ise Emre Belözoğlu. Geçtiğimiz sezona genç oyuncularıyla sezona damga vuran Trabzonspor ise 26,8 yaş ortalamasına sahip, takımın en yaşlı ismi ise yaşına rağmen performansı ile göz dolduran 35 yaşındaki Joao Pereira.

En genç Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta itibariyle en genç takımı 26,4 ile Gençlerbirliği olurken, bu sezonun yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 28,1 ve ilk hafta son şampiyon Galatasaray’ı evinde mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Denizlispor ise 29,1 yaş ortalamasına sahip.

Ligin en genç ve en yaşlı futbolcusu

Bu sene İstanbul Başakşehir’den Fenerbahçeye transfer olan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu 38 yaş 11 ay 12 gün ile Süper Lig’in en yaşlı ismi olurken, Kayserispor’un Alanya’yı ağırladığı ilk hafta maçında 89. dakikada oyuna dahil olan 2004 doğumlu Emre Demir ise ilk haftanın en genç oyuncusu oldu.