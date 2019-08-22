0553 313 94 23

İşte Süper Lig’in yaş ortalaması! En yaşlılar ve en gençler Ankara’dan

Süper Lig 2019-2020 Sezonu’nunda ile haftanın ilk 11’lerinde yer alan oyunculara göre yaş ortalamasına göre ligin en yaşlı takımı 30,9 ile MKE Ankaragücü olurken ligin en genç takımı ise 26,4 ile Ankara’nın diğer temsilcisi Gençlerbirliği oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
İşte Süper Lig’in yaş ortalaması! En yaşlılar ve en gençler Ankara’dan

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Süper Lig’in diğer ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise sırasıyla 27, 28 ve 28,5 yaş ortalamasına sahip. 3 büyükler içinde en yüksek ortalamaya sahip. Sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray’ın A takım kadrosunda 8 futbolcu 30 yaşın üzerinde takımın en yaşlısı ise Selçuk İnan. Şu anda teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı’nın yaptığı Beşiktaş’ta ise 30 yaşının üstünde olan A takım oyuncuları içinde 6 ismin en yaşlısı Kanadalı Atiba Hutchinson

Fenerbahçe’de Emre Trabzonspor’da Pereira

2018- 2019 sezonunda bekleneni veremeyen fakat bu sene lige 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle moralli başlayan Fenerbahçe’de ise 30 yaşın üzerindeki 5 oyuncu içerisinden yaşı en büyük isim ise Emre Belözoğlu. Geçtiğimiz sezona genç oyuncularıyla sezona damga vuran Trabzonspor ise 26,8 yaş ortalamasına sahip, takımın en yaşlı ismi ise yaşına rağmen performansı ile göz dolduran 35 yaşındaki Joao Pereira.

En genç Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta itibariyle en genç takımı 26,4 ile Gençlerbirliği olurken, bu sezonun yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 28,1 ve ilk hafta son şampiyon Galatasaray’ı evinde mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Denizlispor ise 29,1 yaş ortalamasına sahip.

Ligin en genç ve en yaşlı futbolcusu

Bu sene İstanbul Başakşehir’den Fenerbahçeye transfer olan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu 38 yaş 11 ay 12 gün ile Süper Lig’in en yaşlı ismi olurken, Kayserispor’un Alanya’yı ağırladığı ilk hafta maçında 89. dakikada oyuna dahil olan 2004 doğumlu Emre Demir ise ilk haftanın en genç oyuncusu oldu.   

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
  1. Trabzon
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Denizli
  6. Süper Lig
  7. Galatasaray
  8. Fenerbahçe
  9. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet aksesuarı satan işyerleri denetlendi
    1. Motosiklet aksesuarı satan işyerleri..
    2. Mardin’de 5 terörist etkisiz hale..
    3. YÖK Genel Sekreteri Süleyman..
    4. Zonguldak’ta heyelan oldu, mezarlar..
    5. Soylu'nun kabulü
    6. Real Madrid, Takefusa Kubo'yu..
    7. Denizli’de 19 yeni hat yarın hizmete..
    8. Hükümet ile HAK-İŞ anlaştı
    9. GÜNCELLEME 3 - Edremit Körfezi'nde..
    10. PAÜ İslami İlimler Enstitüsü’ne 30..
    11. GÜNCELLEME - Marmaris'te orman yangını
    12. Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği..
    13. Türk oyuncular 116 milyon euro..
    14. Jandarma uzman erbaş alımı 2019..
    15. Odunpazarı Belediyesi Alpu..
    16. Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap..
    17. Ateşin toprakla dansı başladı
    18. Bakan Soylu: Yılbaşından beri 635..
    19. Fenerbahçe'ye Isla şoku
    20. Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8..
    21. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri..
    22. Tabipler Odası buna da burnunu soktu!..
    23. Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
    24. Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li..
    25. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet..
    26. Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi..
    27. Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin..
    28. Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni..
    29. Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu
    30. Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal