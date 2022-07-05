İşte son rakam! AR-GE yatırımlarında büyük patlama

YENİ AKİT/ANKARA

Cari açığın kapatılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve küresel pazarda Türkiye’nin ağırlığının artırılması hedefiyle araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teknolojideki gelişme ayak uydurmak, ekonomik kalkınma arayışlarına çözümler sunan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik ülkemizde 500 firmanın harcaması 25 milyar 449 milyon TL’ye ulaştı.

Ar-Ge çalışmalarının Türkiye ekonomisine sunacağı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulunan teknoloji öncüsü Mustafa Mertcan, “Teknoloji sürekli değişerek kendini yeniliyor. Bizlerin en önemli görevi ise bu yenilikleri yakınan takip ederek onların ötesine geçmek.” ifadelerini kullandı.

500 FİRMANIN BÜTÇESİ 25 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Turkishtime tarafından bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirilen “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” ile Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetlerin boyutu ortaya kondu. Araştırma kapsamında 500 firmanın Ar-Ge faaliyetlerine yönelik bütçesini 25 milyar 449 milyon TL’ye çıkardığı gözlendi. Araştırmaya göre listedeki ilk 50 firmanın 2021 yılındaki Ar-Ge yatırımlarının toplamının yüzde 65.93’lük bölümü savunma sanayi firmalarının oluşturduğu görüldü. Bu oran 2020 yılında yüzde 60,7 düzeyindeydi.

“İHRACAT İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçenin atmasıyla Türkiye’nin dışa bağımlılığının da azaltılacağını vurgulayan ve araştırmanın Ar-Ge yıldızları kategorisinde de yer alan DOF Robotics’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Harcamaların azaltılması ve ihracata yönelik faaliyetlerimizin güçlenmesi için Ar-Ge çalışmalarının önemi çok büyük. Başta savunma sanayi olmak üzere çok sayıda sektörde Ar-Ge yönelik faaliyetlerin artması ile birlikte kendi imkânlarımızla yazılımını ve donanımını geliştirdiğimiz ürünler ortaya koyarak Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayabiliriz” dedi.

“AR-GE ÇALIŞMALARI HİÇ OLUŞMAMIŞ BİR PAZARI OLUŞTURMAK İÇİN FIRSATLAR SUNABİLİR”

Mevcut bir pazarda güçlenmenin yeni bir ürün oluşturarak yeni bir pazar yaratmaktan daha zor olduğunu belirten Mustafa Mertcan, “Ar-Ge çalışmaları mevcut pazarda güçlenmek ve rakiplerinden farklılaşacak yeni ürünler ortaya koymanın şart koşulu. Ancak hiç oluşmamış bir pazarı oluşturmanız için de Ar-Ge çalışmaları sizlere tahmin edemeyeceğiniz fırsatlar da sunabilir. Türkiye’nin bu fırsatları oluşturmak için atacağı her adım bizleri dünya pazarında lider konumuna getirecektir.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÖTESİNE GEÇMELİYİZ”

“Teknoloji sürekli değişerek kendini yeniliyor. Bizlerin en önemli görevi ise bu yenilikleri yakınan takip ederek onların ötesine geçmek.” diyen Mertcan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “DOF Robotics olarak 2006 yılından bu yana bu amaçla Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Dünyaca ünlü firmalarla iş birliktelikleri yaptık. Uluslararası fuarlarda Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak alanımızda dünyada ilk 10 firma arasında yer almayı başardık. Amacımız faaliyet gösterdiğimiz alanda zirveye ulaşarak Türkiye’nin gücünü dünyaya yansıtmak.”