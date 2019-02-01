0553 313 94 23

İşte Sercan Yıldırım'ın yeni adresi! Sürpriz imza

Tecrübeli futbolcu Sercan Yıldırım, TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 02:50
İşte Sercan Yıldırım'ın yeni adresi! Sürpriz imza

Bursaspor'un Temmuz 2018'de serbest bıraktığı Sercan Yıldırım, kendisine 214 gün sonra kulüp buldu.

Sercan Yıldırım, Ümit Özat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile sözleşme imzaladı. Sercan'ın kontratının sezon sonuna kadar süreceği açıklandı. İmza töreni sırasında Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren de bulundu.

Sercan Yıldırım, kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor formaları giydi. Bir dönem adı Avrupa kulüpleriyle dahi anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda da yer alıyordu.

Sercan Yıldırım, kariyerinde çıktığı 254 maçta 55 gol atıp 34 asist yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 02:50
  1. Şanlıurfa
  2. Sivas
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. Sercan Yıldırım
  6. TFF 1.Lig
  7. Giresunspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı
    1. Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava..
    2. Filistin yönetiminden ABD'nin güvenlik..
    3. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    4. ABD ile Çin arasındaki ticari..
    5. İran'dan AB'ye "taahhütlerini en kısa..
    6. Tolgay Arslan'dan transfer sonrası..
    7. "ABD'nin Venezuela dışında kalması..
    8. İşte Sercan Yıldırım'ın yeni adresi!..
    9. Samsun cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat..
    10. İsrail Başsavcısı'ndan, Netanyahu'nun..
    11. Diyarbakır cuma namazı saat kaçta? 1..
    12. Ankara cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat..
    13. İzmir cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat..
    14. İtalya Kupası'nda son yarı finalist..
    15. İstanbul cuma namazı saat kaçta? 1..
    16. Teksas'taki kiliselerde cinsel tacizde..
    17. Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde
    18. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına..
    19. Guaido'dan ailesinin polislerce..
    20. Kasımpaşa'ya Mısırlı sol bek
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti