İşte Şenol Güneş hakkında merak edilenler

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Şenol Güneş, başarılı bir eski kalecidir. Şu anda Beşiktaş’da teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımını 2002 yılında Dünya üçüncüsü yapmıştır. Peki Şenol Güneş hangi takımlarda görev aldı? İşte Şenol Güneş’in biyografisi...

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 tarihinde Trabzon Çaykara’da dünyaya geldi. Ülkemizin yetiştirdiği başarılı kariyer geçmişine sahip olan Güneş, çocukluk yıllarında futboldan çok basketbola meraklıydı. O dönemde basketbol oynayacağı arkadaş bulamadığı için futbol ile daha çok ilgilenmeye başladı. Mahalle maçlarında futbol oynamaya başladığı ilk zamanlarda santrafor olan Güneş, sonradan kaleye geçti ve futbol oynadığı amatör takımlarda kalecilik onun üzerine kaldı. Zamanla kalecilik mevkii, Güneş'in kariyerini belirledi.

ŞENOL GÜNEŞ’İN FUTBOL KARİYERİ!

1967 senesinde Erdoğdu Gençlik altyapısında forma giymeye başlayan Güneş, buradaki yüksek performansıyla Sebatspor'a, oradan da Trabzonspor'a geçti. Trabzonspor kulübünde kalecilik yapan Şenol Güneş, 1988 yılında teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. Bu süreçte ilk durağı 1988-1989 döneminde Trabzonspor olmuştur. Devamında 1989-1992 yılında Boluspor, 1992-1993 yıllarında İstanbulspor, 1993-1997 yıllarında Trabzonspor, 1997-1998 yıllarında Antalyaspor, 1998-1999 yıllarında Sakaryaspor, 2000-2004 yıllarında Türkiye A Milli Futbol Takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Sonrasında ise 2005 yılında Trabzonspor, 2007-2009 Seoul, 2009-2013 Trabzonspor ve 2014-2015 yıllarında Bursaspor kulübünde görev almıştır. Şuan ise Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

KALECİ OLARAK BAŞARILARI

-Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984. (Trabzonspor)

-Türkiye Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1983-1984. (Trabzonspor)

-Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1982-1983. (Trabzonspor)

-Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985. (Trabzonspor)

-Türk futbol tarihinde Süper Lig’de en uzun süre gol yememe rekoru. (1.112 dk)

-Bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol)

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARILARI

-Trabzonspor, 1993-1994 sezonu, Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu.

-Trabzonspor, 1994-1995, 2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

-Trabzonspor, 1994-1995, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

-Trabzonspor, 2009-2010, TFF Süper Kupa Şampiyonluğu

-Beşiktaş, 2015-2016, Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu

-Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2002, Dünya Kupası üçüncülüğü

-Türkiye A Milli Futbol Takımı; 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

-1988 -1989 Trabzonspor.

-1989 -1990 Boluspor.

-1992 -1993 İstanbulspor.

-1993 -1997 Trabzonspor.

-1997 -1998 Antalyaspor.

-1998 -1999 Sakaryaspor.

-2007 -2009 FC Seul

-2009 -2013 Trabzonspor.

-2014 -2015 Bursaspor.