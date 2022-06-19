İşte sebebi! "Babalar Günü Kutlanmasın" çağrısı

yeniakit Ankara

Babalar Günü'ne ilişkin Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, “Babalar Gününü kutlamak, kendi ciğerpare evlatlarımız dışında kalan, siyasi ve medyatiklerin riyakâr mesajlarını duymak, sahte gülücüklerini görmek istemiyoruz! Aile toplumun kalesi ve temelidir. Babalar ailenin kurucusu ve direğidir. Aile düzeni kalmayan ülkelerde toplumsal bütünlük bozulur, zayıf ve bağlantısız insan yığınlarına dönüşür!

Devletin bütün yasalarında ve Aile Bakanlığı gibi teşkilatlarında babaları temsilen erkekleri dışlaması, baştan suçlu ve sorumlu görmesi, kurumsal yapısında babalara yönelik temsiliyete layık görmemesi kabul edilemez! CEDAW Sözleşmesiyle dayatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği fitnesi adeta bir kanser gibi aile kurumunun düzenini bozmuş, kadınları erkek, erkekleri kadın rollerine soyunmaya, cinsler arasında geçişgenliğe yani sapkınlığa meşrutiyet kazandırmaya çalışmıştır.

Bu sözleşmenin zehirli okları kanunlarımızda Aile Reisliği’nin lağvedilmesine, ömür boyu belirsiz ve sürekli büyüyen süresiz nafaka gibi zulüm yasalarına yol açmıştır. Kadın ve erkeğin yaradılıştan gelen üstünlükleri, görevleri ve sorumlulukları vardır. Kadınların en ulvi vazifeleri olan anneliğin değerini ifade etmek için Hz. Muhammed Aleyhisselamın ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ Hadisini sürekli tekrarlayanlar ‘Baba cennetin orta kapısıdır’ hadisini neden unutturmaya çalışırlar? İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ile başlatılan İslam ailesi düşmanlığını zirveye taşımış, kadınların putlaştırılmasını kurumsal garantiye almış, TCE ve sapkınlıkların bizzat devletler tarafından korunarak sürdürülmesini hedeflemiştir.

İstanbul Sözleşmesinin vahim sonuçlarını nihayet fark eden Hükümetimiz çekilmeye karar vermişse de 6284, TCK ve TMK yasalarındaki doğrudan atıf ve etkilerini kaldırmamış, tam aksine feminist cinsiyetçi haksız hükümlerle zulmün ve adaletsizliğin daha da derinleşmesini sağlamıştır. Bu yüzden Hükümet tarafından yapılan içi boş ve icraatlarına aykırısamimiyetsiz kutlama beyanlarını kabul etmiyor ve protesto ediyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

"Babalar Günü kutlanmasın"

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti;

"Halen çoluk çocuğunun rızkını eski karısına ömür boyu haraç gibi ödeyeceklerse, babalar işsiz ve engelli olsa da, kadınlar aldatarak ayrılsa da haram nafaka zorla bağlanacaksa, 6284 yasası histerik bir intikam ve iftira ile zulüm aracı olarak kalacaksa, meclisimiz, kurumlarımız ve yasalarımız feminist cinsiyetçi ideolojinin esiri olacaksa, kanunlarımız babaları öz evladından haksız ve ölçüsüzce koparmaya devam edecekse, boşanan babalar için ayda sadece 8 saat babalık yapmalarına izin verilecekse, kadınların çocukları silah gibi kullanmalarına ve babalarından soğutmalarına fırsat verilecekse, haksız kazanç ve para sömürüsü için çocukların kullanılmasına göz yumulacaksa, en aşağılık cinsel istismar iftiraları ile babaların hayatı kolayca mahvedilecekse, gasp edilen aile reisliği hak ve yetkileri iade edilmeyecekse, sözde Aile Bakanlığı’nda erkek ve babaları temsilen bir genel müdürlük olmayacaksa, çocuk velayetleri ortak olmalı iken, sürekli ve otomatik olarak kadına verilecekse, babalar günü kutlanmasın! Önce adalet sağlansın! Yıkılmaya yüz tutan aile kurumu canlansın! Kadim geçmişimize, değerlerimize ve kültürümüze ters olan sözleşmeler feshedilsin. Kanunlarımız haksızlığa değil hakka ve adalete hizmet etsin! Hamasete ve içi boş vaatlere doyduk! Ya bu kötü yoldan dönülsün veya doğru yolda gidecek yiğitler gelsin!"