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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi Grup müsabakaları oynanan 8 maçla tamamlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 00:59
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Devler Ligi'nde günün maç programı ve alınan sonuçlar:

Ajax (Hollanda) - AEK (Yunanistan): 3-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Hoffenheim (Almanya): 2-2

Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa): 1-2

Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA Moskova (Rusya): 2-2

Real Madrid (İspanya) - Roma (İtalya): 3-0

Valencia (İspanya) - Juventus (İtalya): 0-2

Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 0-3

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 00:59
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Şampiyonlar Ligi Grupları

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