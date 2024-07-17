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Otomotiv İşte piyasa değeri! Az daha ülkeye usulsüz sokacaklardı
Otomotiv

İşte piyasa değeri! Az daha ülkeye usulsüz sokacaklardı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 13:59:52 - 2024-07-17 13:59:52
İşte piyasa değeri! Az daha ülkeye usulsüz sokacaklardı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'de kullanılmak üzere getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan araçlar ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.

Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.

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