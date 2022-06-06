İşte partideki ne büyük korku! CHP’li anketçi itiraf etti

CHP’ye yakın KONDA araştırma şirketinden yeni istifa eden Bekir Ağırdır, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin tartışmaları yorumlarken "Kemal Bey son 11 seçimde büyükşehir belediyelerindeki kazanımlar hariç kaybetti. Dolayısıyla herkeste tedirginlik uyandıran Kemal Beyin kimliğinden daha çok bagajındaki bu 11 seçimlik yenilgi" dedi.

CHP'de belediye başkanları ve Kılıçdaroğlu'nun da başarılarının bireysel olarak algılandığını dile getiren Ağırdır, partinin örgütsel sinerji meydana getiremediğini belirterek "Kemal Beyin yenilgisinden kaynaklanan algı değiştirilemez bir algı değil ama bunu değiştirmek yalnızca Kemal Beyin kendi şahsi çabasıyla olamaz, CHP'nin de ne yapacağı önemli. CHP başarılarını örgütsel bir enerjiye çevirmediği sürece Kemal Beyin çabaları kişisel bir çaba olarak algılanıyor" diye konuştu.