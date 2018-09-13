İşte Ozan Tufan'ın oynamak istediği takım!

Sportif Direktör Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Fali Ramadani sinyali verdi.

Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin." dediği iddia edildi.

Fenerbahçe TV'de Ali Koç, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi de canlı yayında ifade etmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan "Camiaya Sesleniş" isimli özel programda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi de canlı yayında bu sözlerle dile getirdi.

Ali Koç, "Ozan Tufan gibi bir yatırımı yapmışken, yaşı da sadece 24 iken, mücevher gibi bir değer olması gerekirken, bu durumda olmasına ne Ozan, ne biz seviniyoruz. Uyum konusu, performansı, verileri, hoca ile arasındaki kimya, ne yazık ki olumsuz noktadaydı.

Ozan Tufan bazı takımların ilgisini çekti ama Fenerbahçe'deki yüksek maaşından dolayı Anadolu takımları topa giremedi. Beşiktaş'tan bize gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Onun da aynanın karşısına geçip, kendisini bir sorgulaması gerek. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu.

(Star)