İşte Osmanlı'nın tiryaki kahvesi

Sabahları arkadaşlarınızla ya da yemekten sonra keyifle içtiğiniz kahvenizin telvesini ne yapıyorsunuz?

Çoğu hanımın buna cevabı gülümseyerek "Ayol fal bakıyoruz!" olacaktır.

Ama fal, büyü bunlar haram.. diyecek olsanız. Yine bir gülümseme ile,

"Ay, sanki fal baktılar da inandım mı sandın, ne demişler 'fala inanma ama falsız da kalma!'" diyeceklerdir.

Bereket dini inancının bilincinde hanımlar bu davranışlardan sakınıyorlar.

Geçelim. Ee, sonra n'apıyorsunuz kahvenizin telvesini?

Fincanlar yıkanıyor, lavabonun oluğundan akıp gidiyor!

Yani ziyan oluyor mis gibi kahve telvesi..

Telve diyoruz ama, o kahvenin kendisi..

Bir anlamda suyunu içiyor, tanesini bırakıyoruz! (Sakın aklınıza başka bi'şi gelmesin..)

Oysa eskinin kahve tiryakileri, kahve fincanının aheste aheste dikkatlice helozonik şekilde sallar, telvenin dibe çökmesine fırsat vermeden bir yudum alırlardı. Bunun hiç üşenmez, hem muhabbet eder hem de fincanı adeta şefkatle böyle ellerinde yudum yudum tüketirlerdi. Neredeyse telvenin t'sini bırakmazlardı!

Daha bir kahve tiryakileri vardır ki, -bunlardan Fuad Şemsî ile Faruk Nafiz'i yetiştim de bizzat gördüm ben- fincan tabağına iki kaşık çekilmiş mis gibi kahve koydururlar, dilleri ile hafifçe ıslattıkları işaret parmaklarını şöyle bir dokundurup, ağızlarına götürürlerdi. Yani kahveyi hiç pişirmeden yerlerdi..

Bu Osmanlı'dan kalma ikiliden bir usûl daha biliyorum. Şimdi yaşım onların yaşına vardı ya, ister taklit ettiğimi düşünün ister geç de olsa işin kühnüne vardığımı, artık bu usûlün tiryakisi oldum.

Bakın anlatayım. Hazırlaması son derece basit. Yeter ki, devrimizin berbat illeti şekeriniz olmasın. Çünki şeker olmayacak ama, bu kahve ballı olacak.

Öyle küçük değil, orta boy fincana bir tatlı kaşığı kadar bal, üstüne iki kaşık da kakule karıştırılmış kahve koyacaksınız. Sonra ayrıca kaynattığınız suyu bu bal, kahve, kakule üçlüsüne dökeceksiniz. Bu okkalı kahveyi çay kaşığı ile usul usul karıştıra karıştıra yudum yudum için. Bittiğinde fincanda telve melve kalmayacak ona göre..

Afiyet olsun.