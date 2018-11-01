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İşte 'ömür törpüsü' bu: Huzursuzluk

Gergin yaşamak tam anlamıyla ömür törpüsü. Araştırmalara göre gergin insanlar daha hızlı yaşlanıyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 19:42
İşte 'ömür törpüsü' bu: Huzursuzluk


Gergin, huzursuz, stresli bir hayat bedeni tahrip ederek yaşlanmayı hızlandırıyor. Hiçbir hastalığa yol açmasa bile cildi bozuyor; cilt yaşlanmasını hızlandırıyor ve kırışıklıkları artırıyor. Onun için huzurlu bir hayata ihtiyaç en önemli ön sağlık tedbiri.

Stresli hayattan etkilenen insanların akneleri artırıyor ve alerjik reaksiyonlara yol açıyor. İnsan gerginken ter bezleri daha fazla çalışıyor. Saçların dökülmesi hızlanıyor. Kırlaşma artıyor. Bazı insanlarda tırnak ve saçların uzaması yavaşlıyor. Öfke ve endişe gibi duygulara teslim olduğumuz anda, yüz mimikleri değişiyor. Göz, alın ve ağız çevresinde kasılmalar oluyor. Dudakların uçuklamaları başlıyor. Kan dolaşımının bozulması kılcal damar genişlemelerine ve varislere yol açıyor.

Stres insanın ömür törpüsü. Gergin insanlar 10 yıl daha fazla yaşlı görünüyor. Çünki hücreleri daha hızlı yaşlanıyor.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların en önemli sorunlarından biri stres. Bu sebeple büyük kalabalık şehirlerde, trafik, hava kirliliği, işsizlik, işini koruma, ev/kira gerginlikleri içinde yaşayan insanlar daha çabuk çöküyor. Bu durum elbette kadın, erkek, çocuk herkesi etkiliyor.

Stres aslında pek çok sağlık problemi ile birlikte bağışıklık sistemine zarar vererek insanları hastalıklara daha yatkın hale getiriyor.

Uzmanlar, sürekli stres altında yaşamanın belli başlı beden hücrelerinin ömrünü kısaltarak, insanların daha çabuk yaşlanmalarına sebep olduğunu belirtiyor. Yıllarca stres altında yaşayan 58 kadın üzerinde yapılan araştırmada ABD’li bilim adamlarına göre stres altında kalan bağışık hücrelerindeki kromozom uçları, sağlıklı kadınlarınkine göre daha kısa. DNA'nın bu bölümlerindeki uzunluk, hücrenin ne kadar süre daha bölüneceğini belirliyor. Belli bir kısalığı aştıktan sonra ise önemli genetik bilgiler yok oluyor ve hücre ölüyor. Kadınlar ne kadar çok strese girerlerse ve stres durumu ne kadar uzun devam ederse bu kromozom uçları o denli kısalıyor, bunları tamir eden enzimin etkinliği düşüyor ve hücreler daha fazla serbest radikal üretiyor. Stres, kortizol hormonunu artırıyor. Özellikle düzenli ve yoğun strese maruz kalındığında yaşlanmayla doğal olarak artacak olan kortizol hormonu genç yaşlarda artmaya başlıyor. Kortizol hem hücre yaşlanmasını hızlandırıyor hem de vücudun savunma sistemini zayıflatıyor. Bu durum da yaşlanmaya yol açıyor.

Ayrıca kadınlık hormonlarından östrojen, başta cilt ve kemikler olmak üzere bedenin yaşlanmasını azaltan etkilere sahip. Gergin huzursuz kadınlarda östrojen salınımı düzensizleşiyor. Bu durum kadını hızla yaşlandırıyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 19:42
  1. mutsuzluk
  2. huzursuzluk
  3. stres

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