İşte o skandal görüntü! Pervin Buldan sildi ama kaçamadı...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK terör örgütü elebaşılarından Cemil Bayık ile fotoğrafını paylaştı. "Bir Kandil fotosu da benden olsun." mesajını yazan Buldan, skandal paylaşımını kısa sürede silse de yakalanmaktan kaçamadı.
Yeniakit.com.tr
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK terör örgütü elebaşılarından Cemil Bayık ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı.
"Bir Kandil fotosu da benden olsun." mesajını yazdığı skandal paylaşımını kısa sürede geri silen Buldan, sosyal medya kullanıcılarına yakalanmaktan kaçamadı.
PKK terör örgütü ile ilişkilerini yeniden ispatlayan HDP'li Buldan ve partilileri, bir süredir "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit kalksın." provokasyonu ile gündeme geliyor.