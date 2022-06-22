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Siyaset İşte o skandal görüntü! Pervin Buldan sildi ama kaçamadı...
Siyaset

İşte o skandal görüntü! Pervin Buldan sildi ama kaçamadı...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK terör örgütü elebaşılarından Cemil Bayık ile fotoğrafını paylaştı. "Bir Kandil fotosu da benden olsun." mesajını yazan Buldan, skandal paylaşımını kısa sürede silse de yakalanmaktan kaçamadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:46:00 - 2022-06-22 17:54:25
İşte o skandal görüntü! Pervin Buldan sildi ama kaçamadı...

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK terör örgütü elebaşılarından Cemil Bayık ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

"Bir Kandil fotosu da benden olsun." mesajını yazdığı skandal paylaşımını kısa sürede geri silen Buldan, sosyal medya kullanıcılarına yakalanmaktan kaçamadı.

PKK terör örgütü ile ilişkilerini yeniden ispatlayan HDP'li Buldan ve partilileri, bir süredir "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit kalksın." provokasyonu ile gündeme geliyor.

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Yorumlar

Keko

Maasini kesin sgk ödemeyin yedi ceddini sürün gitsin bu memmleketten

MUSTAFA

Terörist mecliste oturuyor,devlet ise onu dağda arıyor,ne garip şey.Hatta Ataürk'ün partisi CHP de o teröristle ittifak kuruyor.Niçin? Türkiye'nin din darlaşmasına engel olmak için.
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