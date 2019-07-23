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İşte o dev rakam! Aziz Yıldırım aldı, kaymağı Ali Koç’a kaldı

Acun'un vasıtasıyla televizyonlarda vatandaştan yardım toplayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Aziz Yıldırım döneminde transfer edilen futbolcuların satışından büyük bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:16
İşte o dev rakam! Aziz Yıldırım aldı, kaymağı Ali Koç’a kaldı

13 ay önce Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların satışından büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

Aziz Yıldırım’ın kadroya kattığıJosef de Souza, Giuliano, Fernandao, Salih Uçan ve Eljif’in satışından toplam 43 milyon 550 bin euro (277 milyon TL) gelir sağladı.

En yüksek gelir Eljif Elmas'tan

Akşam'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, Başkanı Ali Koç döneminde en yüksek bonservis bedelini Makedon futbolcu Ejif Elmas’ın satışından aldı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bonuslarla birlikte 17.5 milyon euro karşılığında İtalya’nın Napoli ekibine gönderildi. Eljif, 180 bin euro karşılığında F. Bahçe’ye kazandırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eljif'ten sonra Josef geliyor

Bu dönemde Eljif Elmas’tan sonra en yüksek gelir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza’nın transferinden kazanıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olarak 12 milyon euro verdi. Giuliano, Başkan Koç’un Aziz Yıldırım tarafından kadroya katılan oyuncuların arasında en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan’ın Al Nasr ekibi, Giuliano transferi için Fenerbahçe’ye 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fernandao ve Salih Uçan’ın satışında da toplam 3 milyon 550 bin euro gelir elde edildi.

En yüksek rakam Jailson için verildi

Başkan Ali Koç döneminde ise tam 23 futbolcu kadroya katıldı. Ali Koç, bu transferlere toplam 29 milyon 590 bin (188 milyon 784 bin TL) euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe en yüksek bonservis bedelini Jailson için Gremio’ya 4 milyon euro ödeyerek yaptı. Kadroya katılan sadece 6 oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi. 5 futbolcu ise başka takımlardan kiralandı. Slimani için ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye 1.5 milyon euro kiralanma bedeli verildi.

Kendi aldığı futbolcudan para kazanamadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendi döneminde transfer ettiği 23 oyuncudan ise şu ana kadar bir satış gerçekleştiremedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:16
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