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İşte Muhammed Salah! Saha dışında da gönülleri alıyor

İngiliz ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, saha dışında yaptığı hareketlerle de takdir topluyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:48
İşte Muhammed Salah! Saha dışında da gönülleri alıyor

Sezonun en büyük sürprizlerinden Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıkları ile de alkış topluyor.

Mısırlı yıldız, memleketi Nagrig'de bir su arıtma tesisi inşa etmek üzere büyük bir araziyi bağışladı. Salah'ın bağışladığı arazinin yaklaşık 350 bin euro değerinde olduğu kaydedildi.

Nagrig Belediye Başkanı Shtayeh, Salah için, "Ülkesini ve memleketini çok seviyor. Sürekli buraya gelmekten zevk alıyor" derken, eski öğretmeni Matrawy Abu Habsah ise, "Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bize bir yabancı değil. Böyle işler hakkında çok konuşmaz ancak insanlara sürekli yardım eder" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:48
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