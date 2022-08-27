İşte Meral Akşener’in oyunları! ‘İYİ tiyatro’ gösterime girdi

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"Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular." diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti'nin tüm yalanlarını gözler önüne seren bir video paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti'nin tüm yalanlarını gözler önüne seren bir video paylaştı.
Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular.
Bir kere olsun bu kurgular için milletimizden özür dilemediler. En ufak bir hicap duymadılar.
Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır.