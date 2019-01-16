İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!
Süper Lig ekiplerininde gündemine yer alan Mario Balotelli, Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oldu.16 Ocak 2019 Çarşamba 02:45
Balotelli, Marsilya ile anlaştı. Marsilya ile Balotelli ile yapılan ilk görüşmede İtalyan yıldızın kendisine teklif edilen maaşı kabul etmediği öğrenilmişti. Ancak devam eden görüşmelerde anlaşma sağlandı.
İtalyan basınında Di Marzio'nun haberine göre, Balotelli, Marsilya ile resmen anlaştı. Anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Balotelli 2 milyon euro alacak. Transferin önümüzdeki saatlerde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.
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